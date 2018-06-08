Ziraat Bankası'ndan

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası, dün ödenmeye başlanan emekli ikramiyeleri ile gelecek hafta ödemesi başlayacak maaş ödemelerinde, emekli müşterilerin hesaplarının bulunduğu şubelerden yapılan ödemeler ile banka ATM'lerinden yapılan işlemlerden herhangi bir masraf veya ücret alınmadığını duyurdu.

Bankanın açıklamasında, "Dün ödenmeye başlanan ve bugün devam eden emekli ikramiyeleri ile önümüzdeki hafta ödenmeye başlayacak olan maaş ödemelerinde emekli müşterilerimizin hesaplarının bulunduğu şubelerden yapılan ödemeler ile Bankamızın tüm ATM'lerinden yapılan işlemlerinden herhangi bir masraf, ücret ya da benzeri adlar altında herhangi bir bedel alınmamaktadır." ifadelerine yer verildi.