Ziraat Bankası'ndan Almanya'daki iştiraki ile ilgili açıklama

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası, Almanya'daki iştiraki Ziraat Bank International AG’nin tüzel kişiliğine karşı başlatılmış herhangi bir inceleme olmadığını duyurdu.

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada, Almanya Maliye Bakanlığı'nın, bazı kişilerle ilgili yaptığı vergi incelemesi kapsamında, Ziraat Bankası’nın Almanya’da bulunan iştiraki Ziraat Bank International AG kanalıyla ilgili kişilerin finansal işlem yapıp yapmadığı konusunda Ziraat Bank International AG'den bilgi ve belge talebinde bulunduğu belirtildi.

Almanya Maliye Bakanlığı'nın talebinin 9 Ekim'de olduğu dile getirilen açıklamada, "Kurulduğu günden bu yana ulusal ve uluslararası tüm yasal düzenleme ve süreçlere uygun çalışan, yerel ve bağımsız otoritelerin tüm denetimlere tabi olan Ziraat Bank International AG’nin tüzel kişiliğine karşı başlatılmış herhangi bir inceleme söz konusu değildir." denildi.