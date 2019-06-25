Ziraat Bankası'na

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası, finans dünyasında en iyilerin ödüllendirildiği "Financial Services Forum Product & Service Innovation 2019"da, "En İyi Uluslararası Proje" ödülüne layık görüldü.
Banka ödülü, Ziraat Bankası Kurumsal Mimari Grup Başkanlığı tarafından müşteri deneyimi, sadakati, veri analitiği ve iş gücü dönüşümü konularında gerçekleştirilen başarılı çalışmalar ve projelerle finale kalarak almaya hak kazandı. Aynı zamanda Ziraat Bankası, ödül töreninde Türkiye'yi temsil ederek ödül alan tek Türk şirketi oldu.