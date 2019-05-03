Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Seracılık Eğitimlerine Başladı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, süt sığırı yetiştiriciliğinden sonra seracılık eğitimlerine de başladı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, genç nüfusun tarıma ilgisini arttırmak, tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilincini kazandırmak amacıyla, Ziraat Bankası tarafından 2018 yılında hayata geçirilen süt sığırı yetiştiriciliğinden sonra seracılık eğitimlerine de başlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, süt sığırı yetiştiriciliği konusunda Ankara, Bursa ve Adana’da düzenledikleri eğitimlerin yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

Pişmaf, "Beş hafta sınıf içi eğitim, iki hafta pratik çiftlik eğitimi şeklinde toplam 7 hafta süren süt sığırı yetiştiriciliği eğitimlerini başarıyla tamamlayan genç çiftçilerimizin sayısı 100’ü aştı. Süt sığırı yetiştiriciliği konusunda bu üç ilimize ilave olarak Antalya, İzmir, Tekirdağ, Kayseri ve Kırşehir’de düzenlemeyi planladığımız eğitimler için de başvuru almaya devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

İkinci eğitim konusu olarak seracılık eğitimlerini başlattıklarını dile getiren Pişmaf, “Seracılık eğitimlerimizi Çukurova Üniversitesi ile Adana’dan başlattık. Seracılık eğitimlerimizin süresi 3 hafta sınıf içi eğitim, 1 hafta pratik çiftlik eğitimi olmak üzere toplam 4 hafta olacak. Seracılık konusundaki eğitimlerimizi önümüzdeki dönemde Antalya, İzmir, Bursa ve Tekirdağ’da da başlatmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sonraki dönemde sığır besiciliği ve koyun yetiştiriciliği konularında da eğitimler düzenleyeceklerini aktaran Pişmaf, Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nin katılımcılar için tamamen ücretsiz bir eğitim programı olduğunu bildirdi.

Pişmaf, programa katılanların eğitim giderlerinin Ziraat Bankası tarafından karşılandığını belirterek, ayrıca katılımcılara belirli miktarda günlük yemek ücreti verildiğini, farklı şehirlerden katılanlar için ücretsiz konaklama sağlandığını ve yine ücretsiz olarak eğitim süresi boyunca hayat ve sağlık sigortası yaptırıldığını kaydetti.