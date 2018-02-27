Zingat.com Tayland'da Türkiye'yi temsil edecek

İSTANBUL (AA) - Zingat.com Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) ve Kurucu Ortağı Mehmet Erkek, 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek Property Portal Watch'ta Türkiye'yi temsil edecek.

Zingat.com'dan yapılan açıklamaya göre, Bangkok'ta 22'ncisi düzenlenecek ve dünyanın en prestijli gayrimenkul sitelerinin üst düzey yöneticilerinin katılacağı konferansta yapay zekanın gayrimenkul sektöründe kullanımı üzerine bir konuşma gerçekleştirecek.

Erkek, sektörün nabzını tutmasıyla öne çıkan Property Portal Watch'ta konuşmasını yapay zekanın gayrimenkul sektöründe kullanımı ve geliştirilmesi gereken stratejiler üzerine yapacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Erkek, her yıl gayrimenkul sektöründeki en yeni gelişmelerin takip edilmesini sağlayan ve network imkanı sunan bu etkinliğin sektör temsilcileri için son derece önemli olduğunu aktardı.

Böylesine prestijli bir konferansta Türkiye'yi Zingat.com adına temsil edeceği bilgisini veren Erkek, "Dünyanın önde gelen yüzlerce gayrimenkul sitesinin üst düzey yöneticisine yapay zekayı anlatmak bizim için son derece sevindirici. Konferansta yapacağım konuşmada, özellikle son yıllarda herkesin konuştuğu yapay zekânın gayrimenkul sektöründe nasıl bir rolü olduğunu ve yapay zekâ teknolojilerinde verinin önemini aktaracağım." ifadelerini kullandı.