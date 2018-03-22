Yumurtacılar yeni pazarlara açılmak istiyor

AFYONKARAHİSAR

Türkiye'nin yumurta borsasını belirleyen önemli üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde yumurta üreticileri, her türlü zorluğa rağmen yumurta üretiminin üst düzeyde olduğunu belirterek yeni pazarlara açılarak yumurtaları ihraç etmek istiyor.

Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi Yumurta Satış Sorumlusu Ünal Sardohan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın yumurta üretimi ve ihracatında önemli payının bulunduğunu söyledi.

İlden 2017 yılında 72 milyon 812 bin dolar yumurta ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Sardohan, "Yumurta üretiminde ilimiz Türkiye birincisidir. 2017 yılında 18 milyon 594 bin 27 adet yumurta tavuğu üretimi ile ilimiz Türkiye'de birinci olmuş ve üretimin yaklaşık yüzde 16'sını gerçekleştirmiştir." diye konuştu.

Üreticinin önündeki en büyük engellerden birinin yem fiyatlarındaki artış olduğunu vurgulayan Sardohan, "Ham madde fiyatlarındaki artış yumurta fiyatındaki artışı götürdü. Yumurta bu hafta 33 kuruştan 29 kuruşa düştü. Üretici zor durumda. Ham madde bulmakta zorluk çekiyorlar. Soya ve mısır fiyatı yükseldi. Yemin yüzde 60'ını mısır oluşturuyor." dedi.

'a yumurta ihracatında yaşanan sıkıntılar

Sardohan, sektörün içinde bulunduğu zorluklara dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Parlak bir dönem yaşamıyoruz. Kışı zor geçirdik diyebiliriz. Irak'a ihracat arttı ama içerde üretim de arttı. Sektör olarak dışarıya çok fazla açılamadık. En büyük pazarımız Irak. Buna İran'ı da eklemeye çalışıyoruz. Devlet yetkililerimiz İranlı yetkilerle görüştü. İki ülkenin tarım bakanlıklarının vardığı anlaşmaya rağmen bizim tırlarımız İran'a girişte zorluk yaşıyor. İhracatçılarımız mağdur olduklarını söylüyorlar. 3 aydır İran'a yumurta gönderiyoruz. Tırlar 4 günde İran'a varmasına rağmen 20 gün oldu, yüklenen malları hala indiremediklerini öğrendik. İran biraz daha işleri kolaylaştırırsa daha iyi olacak. Bize zorluk çıkarmasınlar. İran Tarım Bakanlığı yardımcı olursa sektörün biraz daha nefes alacağını düşünüyorum."

Muhabir: Canan Tükelay





