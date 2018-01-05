Yumurta ihracatı son 11 yılda 21 kat büyüdü

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Konya, 2006'da 18 milyon dolar olan yumurta ihracatının 2017 yılında 376 milyon dolara çıktığını belirterek, "Bu büyük bir başarıdır. İhracatımızı yaklaşık 21 katına çıkardık." dedi.

Konya, sektörün ihracat performansına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yumurta üreticilerinin 2006'da ihracata başladığını dile getiren Hasan Konya, Türkiye'deki tavukçuların yüzde 80'inin ihracatla tanıştığını aktardı.

Konya, ihracatın artmasıyla üretimin de çoğaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki kafes sisteminde üretim yapan işletmelerin 2006'da yaptığı ihracat hamlesi ciddi rakamlara ulaştı. 2006'da 18 milyon dolar olan ihracatımız, 2017'te 376 milyon dolara çıktı. Bu büyük bir başarıdır. İhracatımızı yaklaşık 21 katına çıkardık. Ülkemizin komuşuları ve körfez ülkelerdeki sıkıntılar azaldığı zaman ihracatın daha da artacağını hep birlikte göreceğiz. Çünkü artık ihracatı öğrendik. O kapasitemiz var. Üretimimiz hem iç piyasa hem de ihracat için yeterli sayıya ulaştı. Yaklaşık bir aydır Avrupa'ya da ihracat yapıyoruz. Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, İtalya ve Polonya gibi ülkelere yumurta göndermeye başladık. Talebin daha da artacağını düşünüyoruz."

- 2017'de yumurta ihracatı 376 milyon dolara çıktı

Hasan Konya, üretim kapasitesinin artmasıyla ihracat yapılan ülke çeşitliliğinin de çoğaldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 2015-2016'da Güneydoğu'daki illerde ciddi operasyonlar olmuştu. Cizre, Şırnak, Silopi ve Habur'da bu operasyonlardan dolayı geçişlerde sıkıntı olduğu için yumurtayla birlikte diğer ürünlerin ihracatında sorun oldu. 2014'te 407 milyon dolar olan ihracatımız 275 milyon dolara gerilemişti. Bu oran 2016'da 290 milyon dolar civarında seyretti. Çok şükür 2017'de yumurta ihracatımız 376 milyon dolara çıktı. Bu rakamlarla Türkiye yaklaşık 12 yıldır dünyada 2'nci veya 3'üncü sırada yer alıyor. Üretimde de 9'uncu sırada bulunuyoruz."

Kuş gribinden dolayı yumurta üretiminde ciddi sorunlar yaşayan İran'a da ihracat yaptıklarını aktaran Konya, gelen talebi karşılamak üzere 2 bin tır ürünün ülkeye gönderileceğini bildirdi.