İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu Hepsiburada, Yüce Zerey’in yeni kitabı "Mima"yı herkesten önce kitapseverlerle buluşturmak için ön siparişe açtı.

Hepsiburada’dan yapılan açıklamaya göre, Yüce Zerey’in yeni kitabı "Mima", Hepsiburada'ya özel fiyatla ön siparişe sunuldu. "Mima", 13 Şubat’ta satışa çıkacak.

Yazar Hakan Günday’ın "Her distopya birileri için bir ütopyadır. Mima’nın her satırı distopya... Ve kimler için bir ütopya olduğu da satır aralarında..." sözleri ile tanımladığı "Mima", günümüz dünyasına farklı bir açıdan ışık tutuyor.

Çarpıcı tanımları, sıra dışı örgüsü ile "Mima", 2000’li yılların insanlara neler getirdiğini, yine insanlıktan neler alıp götürdüğünü "muhteşem" bir distopya içinde anlatıyor. Zerey, yeni romanını Rastronot tarafından seslendirilen şarkı ve özel bir kliple tanıttı.

"Mima"da, 2020 yılındaki kurgu dünyaya ait harita, bu haritada hikayedeki lokasyonların gösterimi ve kavramların açıklandığı Mima sözlüğü gibi ince detaylar okuyuculara kılavuz oluyor. Bunun yanı sıra karakter çizimleri ve bölüm sonunda verilen görsel özetler sayesinde okuyucu tamamen o dünyaya dahil oluyor. Sunduğu bu farklılıklara ek olarak "Mima", müzik listesiyle de hikayenin ilgili bölümlerinde şarkı dinleme imkanı sunarak okuma deneyimini adeta bir resitale dönüştürüyor. Bu yönleriyle farklı duyuları besleyen roman, sanatın farklı disiplinleriyle de el ele vererek okura "birlikte okunması gereken kitaplar listesi" ve "birlikte izlenmesi gereken filmler listesi" de sunuyor.