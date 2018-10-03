Yozgat'ta balık satışları artıyor

YOZGAT (AA) - Balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahta yerini alan hamsi ve palamut yoğun ilgi görüyor.

Şehirde balıkçılık yapan İhsan Başkal, balık sezonunun açılmasıyla birlikte kendilerinin de Yozgat halkına taze balık sunmaya başladıklarını söyledi.

Vatandaşın genelde hamsi ve palamut tercih ettiğini anlatan Başkal, "Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte balık satışlarında bir hareketlenme oldu. Tezgahların en çok tercih edilen balığı palamut oldu. Palamut balığının tanesini, hamsi ve istavritin kilogramını 10 liradan satıyoruz. Önümüzdeki günlerde balık çeşitlerinin de artmasıyla birlikte fiyatların biraz daha düşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.