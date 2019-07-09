YİTAK Projesi'nin kapanış toplantısı ATO'da yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, dijitalleşmenin bazı meslekleri ortadan kaldırırken yeni iş imkanlarının da oluşacağını belirterek "Çağı yakalamak, güçlü ve üreten bir ülke olmak için millet olarak kendimizi yeni gelişmelere adapte etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, ATO koordinatörlüğünde 12 üniversitenin ortaklığıyla yürütülen Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) 2017-2019 Dönemi Kapanış Toplantısı'na katıldı.
Eğitim ve istihdam konularında ailelere de görev düştüğüne işaret eden Baran, şunları kaydetti:
"Gençlerimiz tatil de yapsınlar ancak kendilerini geleceğe hazırlasınlar. Dünya hızlı bir dönüşüm içinde. İstihdam hemen her ülkede sorun. Dijitalleşme bazı meslekleri ortadan kaldırırken yeni iş imkanları oluşacak. Çağı yakalamak, güçlü ve üreten bir ülke olmak için millet olarak kendimizi yeni gelişmelere adapte etmek zorundayız."