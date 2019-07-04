Yıldız Entegre, VarioDor ürün yelpazesine 3 yeni ürün ekledi

İSTANBUL (AA) - Yıldız Entegre, kapı markası VarioDor ürün yelpazesine 3 yeni ürün ekledi.

Yıldız Entegre'den yapılan açıklamaya göre, bir süredir sürdürdüğü kurumsal kimlik ve dijital dönüşümünü başarılı bir şekilde olgunluk seviyesine getiren Yıldız Entegre, dekorasyon dünyası için art arda yeniliklere imza atıyor.

Tüm ürünlerini "Yıldız Home, Yıldız Trend ve Yıldız Master" çatı markaları altında toplayan Yıldız Entegre, parkenin ardından kapılarda da yepyeni ürünlerle sahneye çıktı.

Türkiye'de 7 milimetre kalınlığındaki tek parke üreticisi olan Yıldız Entegre, VarioDor markalı kapılarına 3 yeni seçenek daha ekledi.

Gizli menteşeli kapılarla mekanlara derinlik ve estetik katan VarioDor'un bir diğer yeni ürünü istenen renge boyanan kapılar oldu. Fabrikadan son kat boyaya hazır halde çıkan kapılar, kolay bir şekilde istenilen renge boyanabiliyor. Bu ürünüyle "renkli kapı pahalı ve lüks" algısını da kıran Yıldız Entegre, yurt dışı ve içinde uzun kapıya olan talebi karşılamak için de 220/240 santimetrelik kapı üretmeye başladı. Böylece şirket, evlere ve ofislere yeni bir kimlik kazandırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, VarioDor kapılarında yepyeni seçeneklerle tüketicilere yeni fırsatlar sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi yine sektörümüze öncülük etme misyonumuz doğrultusunda yeni ürünlerle pazarı domine etmeye devam ediyoruz. Parke sektöründeki Soft Series'in ardından şimdi de 3 yeni kapı seçeneğimizle tüketicilerimize sunduğumuz fırsatları artırıyoruz. Gizli menteşeli, boyanabilen ve 220/240 santimetre uzunluğundaki kapılarımız yeni dekorasyon trendlerine de yön verecek."