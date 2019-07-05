"YHT'nin Eskişehir'de üretilmesi için yoğun mesai harcıyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürü ve Raylı Sistemler Kümelenmesi Başkanı Hayri Avcı, Yüksek Hızlı Tren'in (YTH) Eskişehir'de üretilmesi için yoğun bir mesai harcadıklarını bildirdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nden (EOSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayri Avcı ile Raylı Sistemler Kümelenmesi Yönetim Kurulu üyeleri, EOSB Başkan Vekili Metin Saraç'ı ziyaret etti.

Saraç'ın kendisini ve yönetim kurulu üyelerini kabulünden duyduğu memnuniyeti belirten Avcı, "Raylı Sistemler Kümelenmesi olarak Yüksek Hızlı Tren'in Eskişehir'de üretilmesi için yoğun bir mesai harcıyoruz ve konuyla ilgili planlamalar yapıyoruz. Yakın zamanda bu çalışmalarımızı icraata dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Metin Saraç ise Eskişehir'in önemli bir demir yolu üretim sahasına sahip olduğunu kaydederek, özellikle YHT'nin üretim hattının Eskişehir'de olması için ellerinden gelen gayreti ve fedakarlığı yapacaklarını vurguladı.

Toplantıda, Raylı Sistemler Kümelenmesinin bu sene ve ilerleyen dönemlere ilişkin çalışma programı hakkında görüş alışverişinde de bulunuldu.