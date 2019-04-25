ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valiliği koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, Eskişehir Havacılık Kümelendirmesi Derneği tarafından "Yetkin İş Gücünün Keşfedilerek İstihdamın Artırılması Projesi" iş birliği protokolü imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye'nin nitelikli insan gücüne ve özel sektörün ara kalifiye elemana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Çakacak, şöyle devam etti:

"Ekonomimizin büyümesinin, kalkınmamızın ve refah seviyemizin yükselmesinin temel şartlarından biri de nitelikli insan gücü ihtiyacının rahatça karşılanmasıdır. Nitelikli insan gücünün karşılanabilmesi ise doğrudan mesleki ve teknik eğitimin niteliğiyle alakalıdır. Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlayabilmesi, küresel rekabette yerini alabilmesi için mesleki ve teknik eğitime önem verilmesi ve daha verimli hale getirilmesi gerekmektedir. Ülkemizin nitelikli insan gücüne ve özel sektörümüzün ara kalifiye elemana ihtiyacı düşünüldüğünde, kaliteli bir mesleki ve teknik eğitime yönelik stratejiler ve politikalar büyük önem arz etmektedir."

Eskişehir Havacılık Kümelendirmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ise üye sanayicilerin, ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü bulmakta zorlandığını dile getirdi.

Akşit, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu projeyle liselerdeki eğitimin kalitesini özellikle sanayicilerimizin de katkılarıyla Eskişehir'deki meslek liselerimizdeki kaliteyi Türkiye standartlarının üzerine çıkarak havacılık sektörüne yakın mezunlarını doğrudan işe alabilecek hale getirebilmek için dernek sanayicileri olarak teknik liselerimize destekte bulunacağız. Teknik liseye gelen öğrencilerin kalitesinde bir düşüş olduğunu gözlemledik. Bu nedenle ortaokullarda eğitim gören öğrencilerin teknik liselere geçmesinin teşvik edilmesi için çalışma başlattık. İyi öğrenciyi teknik liseye al onlara iyi eğitim ver, yıldız insanlar yetiştir. Hem biz hem Türkiye hem de herkes kazansın. Liseden mezun olan öğrencilerimiz yüzde 100 iş bulsun. Hedefimiz bu. Ortaokul son sınıf öğrencilerimizi ve velilerimizi toplayıp sanayiciler olarak teknik liselere vereceğimiz destekleri anlatacağız."

Protokolün imzalanmasıyla sona eren törene, Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş ile diğer ilgililer katıldı.