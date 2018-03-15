Yerlileştirme Yürütme Kurulu ilk kez toplandı

ANKARA (AA) - Yerlileştirme Yürütme Kurulu, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında ilk kez toplandı.

Sanayinin ithalat bağımlılığını azaltacak, rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirilmesi amacıyla oluşturulan kurulun ilk toplantısı, Hazine Müsteşarlığı'nda saat 13.00'te başladı.

Şimşek başkanlığındaki toplantıya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve ilgili bürokratlar katıldı.