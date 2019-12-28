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Yerli ve milli uydu haberleşme sistemi testleri tamamlandı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin iştiraki tarafından üretilen ve ANKA-S'lere entegre edilen uydu haberleşme sisteminin testleri başarıyla tamamlandı.
Ekonomi 28.12.2019, 12:10
ANKARA (AA ) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, şirketin iştiraki olan CTECH tarafından üretilen uydu haberleşme sisteminin tüm kalifikasyon ve fonksiyonel testleri başarıyla gerçekleştirildi.
Uydu haberleşme sisteminin, TUSAŞ'ın öz kaynaklarıyla 17 ayda ürettiği AKSUNGUR insansız hava aracı için de kullanılması hedefleniyor.
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