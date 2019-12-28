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Yerli ve milli uydu haberleşme sistemi testleri tamamlandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin iştiraki tarafından üretilen ve ANKA-S'lere entegre edilen uydu haberleşme sisteminin testleri başarıyla tamamlandı.

Ekonomi 28.12.2019, 12:10
Yerli ve milli uydu haberleşme sistemi testleri tamamlandı
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ANKARA (AA ) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, şirketin iştiraki olan CTECH tarafından üretilen uydu haberleşme sisteminin tüm kalifikasyon ve fonksiyonel testleri başarıyla gerçekleştirildi.

ANKA-S'e entegre edilen sistemle, uçuş testleri yapıldı. Söz konusu entegrasyonla ANKA üzerindeki bir alt sistemin daha yerlileştirme ve millileştirme süreci tamamlanmış oldu.

Uydu haberleşme sisteminin, TUSAŞ'ın öz kaynaklarıyla 17 ayda ürettiği AKSUNGUR insansız hava aracı için de kullanılması hedefleniyor.

#teknoloji
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