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Yerli ve milli marka ORTEM'e Kuveyt'te yoğun ilgi
- Savunma sanayisi ve otomotiv elektroniği alanlarında faaliyet gösteren ORTEM, Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'nda iş birliği ve distribütörlük üzerine önemli adımlar attı
Ekonomi 13.12.2019, 15:53
KUVEYT (AA) - United Group iştiraki olarak faaliyet gösteren ve milli üretimi temsil eden ORTEM, Kuveyt'te gerçekleşen Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'na (GDA 2019) katıldı.
ORTEM Genel Müdürü Ömer Şahin Karaman ve United Group Kurumsal İletişim Direktörü İlham Saleh, hem iş birliği hem de yeni proje hedefleriyle ilgili ikili görüşmelerde bulundu.
Türkiye'de üretilen teknolojik ürün ve hizmetleri yüksek kalite ile dünyaya pazarlamak amacıyla faaliyetlerine devam eden ORTEM, 2023'te 4 kıta ve 20 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyor.
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