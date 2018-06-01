Yerli üretim Isuzu D-Max'ler farklı donanım tercihleriyle satışta

İSTANBUL (AA) - Tayland'dan geçen yılın sonunda ithal edilen V-Cross donanım seviyesiyle satışına başlanan Yeni Isuzu D-Max'in yerli üretim versiyonlarının da Türkiye'de üretimine ve satışına başlandı.

Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk etapta satışa sunulan en üst donanım seçeneği 4x4 otomatik vitesli V-Cross'tan sonra şimdi de iki farklı kabin tercihiyle farklı donanım ve çekiş sistemlerine sahip versiyonlar Türkiye'de satışa çıkarıldı.

Yeni Isuzu D-Max'in Anadolu Isuzu fabrikasında üretimine başlanan baz donanım tercihi V-GO MT (4x2 ve 4x4), standart donanım seçeneği V-LIFE MT (4x2 ve 4x4) ve V-JOY AT (4x4) Isuzu D-Max ürün gamını tamamlayan versiyonlar olarak dikkati çekiyor.



İlk olarak 2014 yılında Anadolu Isuzu fabrikasında üretimine başlanan yerli pick-up Isuzu D-Max'in yeni versiyonu Türkiye'de 2 farklı çekiş sistemi (4x2 ve 4x4), 2 farklı vites tercihi (6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik) ve 3 farklı donanım tercihiyle (V-GO, V-LIFE ve V-JOY) üretiliyor. Giriş seviyesi V-GO modelinde LED gündüz farları, elektrikli ısıtmalı yan aynalar, yokuş kalkış destek sistemi (HSA), eğim iniş kontrolü (HDC), ESC, TCS, ABS, EBD, BAS gibi güvenlik sistemleri standart olarak sunulurken, çekiş sistemi olarak 4x2 ve 4x4 tercihi ve şanzıman tercihinde manuel vites ile sunuluyor.

Standart donanım olarak sunulan ve D-Max ailesinde V-LIFE olarak adlandırılan 4x2 ve 4x4 çekiş sistemlerine sahip D-Max'te, LED gündüz farları, elektrikli katlanabilir, ısıtmalı ve sinyalli krom yan aynalar, krom kapı kolları ve ön ızgara, D-VISION 8 Multimedya sistemi, navigasyon, geri görüş kamerası, park sensörü, cruise control ve 18 inç alaşım jantlar standart olarak sunuluyor.

Nisan sonu itibarıyla Türkiye'deki Anadolu Isuzu fabrikasının üretim hattından indirilen 6.655'inci araçla birlikte Türkiye'deki ilk, tek ve en fazla üretilen pick-up olan Isuzu D-Max'in tüm versiyonları yeni nesil 1,9 litrelik düşük yakıt tüketimli, vergi avantajlı ve güçlü motoruyla birlikte satışta.





- Isuzu D-Max, yeni nesil 1.9 lt motoruyla artık daha avantajlı





Yeni 1,9 litrelik turbo dizel motor ile satışa sunulan D-Max, selefinde kullanılan 2,5 litrelik çift turbolu motorla aynı güç oranını sunarak 164 PS ve 360 Nm tork üretiyor. D-Max'in çalışkan karakterinin üzerinde inşa edilen motor, 3,5 ton çekme ve 1 ton yük taşıma kapasitesiyle doğa sporları, çiftçiler ve KOBİ'lerin kullanımına uyumlu yapısını ifade ediyor. Yeni D-Max, Shift On The Fly çekiş kontrol sistemiyle ise ister bozuk yol şartlarında ister kumda ister arazide isterse de çamurda rahatlıkla ilerleyebiliyor.

Selefine göre daha sessiz olan yeni motor, aynı zamanda daha konforlu sürüş, daha güçlü çekme ve taşıma kapasitesi, toplam maliyetlerde ise daha az işletme gideri sunuyor. Motor hacminden dolayı 5 yıllık periyotta rakiplerine oranla 10 bin liradan başlayan MTV avantajlarıyla satışa sunulan D-Max, garanti süresi olarak da 5 yıl veya 100 bin kilometre garantisi sunarak ürün kalitesini ispatlıyor. Aracın bakım periyodunun 20 bin kilometrede bir gerçekleşiyor olması da kullanıcısına büyük bir avantaj sağlıyor.