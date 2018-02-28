'Yerli üretici, savunma sanayi için yatırıma hazır'

İSTANBUL (AA) - Belgin Yakışan - Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yerli üreticilerin, savunma sanayi sektörüne yatırım yapmaya hazır olduğunu belirterek, "Çok ciddi Ar-Ge desteği de beklemiyorlar. Yaptıkları işlere önem verilmesini, ürün ve ham maddelerinin denenmesini istiyorlar. Bu ortamı oluşturursak savunma sanayisinin millileşmesi çok daha hızlı ilerleyecek." dedi.

Bayraktar, SAHA İstanbul'un firmaları bir araya getirme, iş birlikleri oluşturma ve bu işleri Savunma Sanayii Müşteşarlığı'na aktarmada bir arayüz görevi gördüğünü, üreticilerin kabiliyetleri ve ürünlerine ilişkin farkındalık yaratan bir oluşum olduklarını söyledi.

Kısa süre önce SAHA İstanbul olarak özel alaşımlar ve ileri malzemeler komisyon toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Bayraktar, kendisinin de bu toplantıya başkanlık ettiğini bildirdi.

Bayraktar, söz konusu toplantıya katılan firmaların, Türkiye savunma sanayisinde kullanılmak üzere geliştirdikleri stratejik ürünleri komite üyeleriyle paylaştıklarını ifade ederek, "SAHA olarak komitemiz bünyesinde özellikle savunma ve havacılık sektöründe kritik ve stratejik önem arz eden malzemelerin ve ham maddelerin üretim tekniklerinin milli olarak geliştirilmesi, yerli üreticilerin bu anlamda savunma sektörüne dahil olabilmesi, onların üretim süreçlerine ve üretimlerine yönelik talep oluşturulmasının desteklenmesi konularını ele alıyoruz." dedi.

Toplantıya Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan da katılım olduğunu bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Çok verimli bir toplantı oldu. Aramızda, özel alaşım alüminyumdan titanyuma, zırh çeliğinden özel kaplamalara, sertleştirmeden malzeme teknolojisine, namluların sertleştirilmesinden aerojel gibi özel malzemelerin özel süreçlerle üretilmesine kadar ülkemizi çok ileri taşıyacak kabiliyete sahip firmalar var. Savunma sanayisindeki projelerde bu malzeme ve üretim tekniklerinin kullanılması kritik önem arz ediyor. Bu firmaların ürettikleri ürünlerin, geliştirdikleri prosesler ve kabiliyetlerin bir an önce hızlı ve etkin bir şekilde savunma sanayisine aktarılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. SAHA İstanbul olarak asıl amacımız bu..."

"Savunma sanayisinde yeni bir döneme girildi"

Haluk Bayraktar, savunma sanayisinin millileştirilmesi hamlesinin stratejik öneminin, Zeytin Dalı Harekatı ile çok daha iyi anlaşıldığını vurgulayarak, savunma sanayisinde artık yeni bir döneme girildiğini söyledi.

Bayraktar, son 10 yıldır savunma sanayisinde ana platform odaklı projelerin daha ön planda olduğuna işaret ederek, "Şimdi önümüzdeki vizyon içinde savunma sanayisi yapılanmasında alt ana sistemler, ileri malzemeler ve temel teknolojilere odaklanılarak derinleşme kapsamında ilerleniyor. Bu anlamda SAHA İstanbul içinde yer alan komitelerin çalışmaları çok önemli." diye konuştu.

Türkiye'de ana platform projeleri yürütülürken, alt sistemler, özel alaşım malzeme ve ham maddenin arka planda kaldığını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Şu an ortaya çıktı ki; ana platform projelerinin başladığı andan itibaren bu platformların yapımında kullanılan malzemeler, özel alaşım ve ham maddenin en başından ele alınması gerek. Özel alaşım ve ileri malzemeler komitesinde yer alan yerli üreticiler, savunma sanayi için yatırım yapmaya hazır. Çok ciddi Ar-Ge desteği de beklemiyorlar. Yaptıkları işlere önem verilmesini, ürün ve ham maddelerinin denenmesini istiyorlar. Bu ortamı oluşturursak savunma sanayisinin millileşmesi çok daha hızlı ilerleyecek. Bu yeni bakış açısıyla birlikte Türkiye'nin millileşme hamlesinde sanayici çok daha etkili olabilir."

Bayraktar, savunma sanayisine destek vermek isteyen firmaların üretime hazır olduğunu vurgulayarak, "Ar-Ge desteklerinden ziyade geliştirip, ürettikleri malzeme ve üretim tekniklerinin savunma projelerinde test edilerek kullanılması daha ön planda. SAHA olarak görevimiz bu süreci hızlandırmak." dedi.

"Teşvik değil, talep bekliyoruz"

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş de devletin platforma odaklandığını, malzeme konusunun ikinci planda kaldığını belirterek, "Malzeme üreten firmalar da platformlar kadar önemli." dedi.

Sanayicinin talep beklediğini ifade eden Keleş, şunları kaydetti:

"Bizim en büyük sorunumuz talep. Teşvik değil, talep istiyoruz. SAHA İstanbul tarafından bu yıl ilk kez 13-15 Eylül 2018'de gerçekleştirilecek SAHA EXPO 2018, Savunma, Sanayi ve Uzay Sanayi Fuarı'nda alt sistemler, ham maddeler ve prosesler üreten SAHA İstanbul üyeleri bir araya gelecek. SAHA EXPO 2018, savunma sanayi endüstrisi resmi temsilcileri ile sanayicilerin buluştuğu bir platform olacak. SAHA EXPO 2018, Baykar ve Kale Grubu gibi savunma sanayisine üretim yapan dev firmaların, ROKETSAN ve TAI gibi savunma endüstrisinin resmi temsilcisi kurum ve kuruluşların sponsorluğunda gerçekleştirilecek."