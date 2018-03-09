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Yerli patates tohumu "Nahita"nın satışı yapıldı

- Niğde'de 2005'ten bu yana yürütülen ıslah çalışmalarının ardından tescillenen tohumluk 8 yerli patates çeşidinden ihaleyle satışı gerçekleşen "Nahita"dan yıllık 480 ton tohumluk üretilecek - Niğde Patates Araştırma Enstitü Müdürü Pırlak: "AR Tarım, Nahita'dan yılda en az 480 bin 200 kilogram tohumluk üretim gerçekleştirecek. Eğer çeşide talep olursa daha fazla üretim yapılması mümkün"

09 Mart 2018 Cuma 17:47
Yerli patates tohumu
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NİĞDE (AA) - Niğde'de 2005'ten bu yana yürütülen ıslah çalışmalarının ardından tescillenen tohumluk 8 yerli patates çeşidinden "Nahita"nın ihaleyle satışı gerçekleşti.

Patates Araştırma Enstitüsünün 2005'ten beri yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucunda tescil edilen 8 yerli ve milli patates çeşidinden ihaleye çıkarılan "Nahita"nın satışı yapıldı.

Niğde Patates Araştırma Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, yaptığı yazılı açıklamada, tescil edilen 8 yerli patates çeşidinden, Niğde'nin antik çağlardaki ismini alan "Nahita" çeşidinin AR Tarım tarafından alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Nahita, erkenci ve yemeklik bir çeşit. Bu çeşidin gerek görünüşü, gerekse kalitesiyle piyasada çok rağbet göreceğine inanıyorum. AR Tarım, Nahita'dan yılda en az 480 bin 200 kilogram tohumluk üretim gerçekleştirecek. Eğer çeşide talep olursa daha fazla üretim yapılması mümkün. Bu sayede yerli çeşidimiz hem ülkemizde üretilip çiftçilerimize daha kısa zamanda ulaşacak hem de dünyaya satışı yapılacaktır. Böylece milli ekonomiye büyük katkı sağlanacaktır. Ülkemizde ticarete konu olmuş ve üretim programlarına giren tescilli çeşitlerimiz bulunmamaktaydı. Bu sorunun çözümüne yönelik Patates Araştırma Enstitü Müdürlüğümüzde yürütülen ıslah projeleri ile şu an 8 adet yerli patates çeşidimiz tescil edilmiştir."

Islah çalışmalarının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının destekleriyle son hızla sürdürüldüğünü aktaran Pırlak, her yıl en az 2 yerli çeşit tescile sunulacak şekilde patates ıslah çalışmalarının devam ettiğini de ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
NahitaNiğdeNiğde Patates Araştırma Enstitü Müdürü Uğur Pırlak
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