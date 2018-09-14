Yerli motor için üç koldan çözüm arayışı

İSTANBUL (AA) - BMC Power, Türkiye'de askeri ve sivil alanda ihtiyaç duyulan kara araçlarında kullanılacak motorlar için 3 koldan çalışma yürütüyor.

BMC Power yetkilileri, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) tarafından organize edilen SAHA EXPO 2018'de kamyonlar için geliştirdiği motoru sergileyip yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Yaklaşık 1,5 yıllık kısa bir geçmişe sahip olan şirket, motor ve güç aktarma organlarının tasarım, geliştirme, üretim, test ve kalifikasyonlarının yerli ve milli olarak gerçekleştirilmesi amacıyla faaliyet gösteriyor.

Şirket bu kapsamda askeri ve sivil ihtiyaçlara cevap verebilmek için yoğun bir çalışma içinde bulunuyor.

Motor çalışmalarından ilkini Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalanan sözleşme kapsamında yeni nesil hafif zırhlı araçların paletli konfigürasyonunun güç grubu ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması oluşturuyor.

Proje takvimi Ocak 2018'de başlayan projede, 68 ay sonunda bin beygir kapasiteli bir güç paketinin prototipinin ortaya konulması hedefleniyor. Zırhlı araçlar için geliştirilen motorun konsept tasarım aşamasının yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Konsept tasarım aşamasında, motora yönelik stratejik kararlar verilecek, hangi teknolojilerin kullanılacağı kararlaştırılacak, imalatçılar ve alt yüklenicilerle sözleşmeler imzalanacak. Bunu detay tasarım aşaması izleyecek.

BMC Power, 6 aylık aranın ardından Temmuz 2018'de Altay Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi'ne başladı. Tank için bin 500 beygirlik bir motor geliştirilecek. Projede, motora yönelik isterleri belirleme çalışmaları yürütülüyor.

BMC Power, zırhlı araçlara yönelik yürüttüğü projede bir İngiliz firmayla transmisyon konusunda teknik destek almak için iş birliğine gitti. Tank güç grubu projesinde ise henüz böyle bir gelişme yaşanmadı.

Askeri motorlarda seri üretim iddiası

Şirket askeri amaçlı bu 2 projeyi aynı anda tamamlamayı planlıyor. Çalışmaların mümkün olduğunca eş zamanlı götürülmesiyle zaman ve kaynak tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

BMC Power askeri amaçlı projeler sonunda prototip motorlar geliştirecek. Seri üretim konusunda da iddialı olan şirket, bu konuda ihtiyaç duyulan yatırımı yapabilecek güçte olduğunu vurguluyor. SSB, seri üretimleri yapacak şirketin belirlenmesi için ayrı bir değerlendirme yapacak.

Kamyon motoru çalışmaya başladı

Şirketin üçüncü motor çalışması ise ticari alanda kamyonlara yönelik.

Mevcutta 450 beygir güce sahip olan motorun, 600 beygire kadar güç üretmesi amaçlanıyor. Prototipi ortaya çıkan ve ilk ateşlemesi sorunsuz gerçekleştirilen motor için geliştirme çalışmaları yürütülecek. TÜBİTAK bünyesinde uzun süreli çalıştırılacak motorun performansına yönelik çalışmalar yapılacak.

BMC Power, askeri ve ticari amaçlı çalışmalarla tüm araç üreticilerine motor ve transmisyon tasarlayıp üretmeyi amaçlıyor.

Bu çalışmalar sonunda 5-10 yıllık bir periyotta ürünlerini ulusal ve uluslararası pazara sunmayı hedefleyen BMC Power, aynı zamanda tüm dünyadan mühendislerin çalışmak isteyeceği bir yapı oluşturmayı öngörüyor.