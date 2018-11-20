Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

ANTALYA - Leyla Ataman Koyuncuoğlu (AA) - Antalya'da yerleşik bir firma tarafından, Türk mühendislerinin tasarımıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için üretilen "drone savar"a yurt dışından da talep gelmeye başladı.

Firmanın ürettiği 7 çeşit drone savar, hareket kabiliyetinin genişliğinin yanı sıra hafifliğiyle de dikkati çekiyor.

Ulusal Harp Teknolojileri Savunma Sistemleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Veli Erçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "drone"ların son zamanlarda yüksek erişilebilirlik ve düşük maliyetleri sebebiyle yaygın olarak kullanılmaya başlandığını söyledi.

Drone veya insansız hava araçlarını sadece kolluk kuvvetlerinin kullanmadığını, bu araçlarla terör maksatlı uçuşlar da yapıldığını dile getiren Erçelik, "Özellikle miting, konser, stadyum ve benzeri halka açık etkinliklerde bu cihazların ateşli silahlarla durdurulmaları ciddi sakıncaları beraberinde getiriyor. İHA/dronelere karşı mutlaka drone savarlar kullanılmalı. Buna en son örneği, 10 Kasım törenlerinde Şırnak Valiliğine terör amaçlı düzenlenen saldırıyı gösterebiliriz." dedi.

Erçelik, drone savar ile elektromanyetik saldırıya maruz kalan droneların komuta kontrolle bağlantıyı kaybederek etkisiz hale getirildiğini söyledi. Drone savarın insan ve çevreye zarar vermediğini belirten Erçelik, sessiz ve hızlı sonuç vermesi nedeniyle drone savarın, drone ile mücadelede etkin bir çözüm sunduğunu vurguladı.

Droneların tehdit oluşturabileceğini gördükten sonra TSK'nın talebi doğrultusunda drone savar üretimine başladıklarını anlatan Erçelik, şöyle devam etti:

"Biz yaklaşık 20 yıldır jammer üreten bir firmayız. Son 13-14 aydır da drone savar üretimi yapıyoruz. Şu an sadece TSK'ya bağlı birimlerle çalışıyoruz. Afrin'de cihazlarımız var. 2019 yılından itibaren Ukrayna, Venezuela ve Arnavutluk'a ihracat yapmaya başlayacağız."

3-4 kilogramlık drone savarlar

Son ürettikleri İHA-MAX isimli drone savarın, dronu hem doğrusal hem de dairesel olarak bloke edebilen bir silah olduğunu ve menzilinin 2 kilometrelik bir mesafeye ulaştığını belirten Erçelik, şunları söyledi:

"Halen dünyada üretilen bütün drone savarlar doğrusal atış yapıyor. Karşısındakini düşürmek veya geri göndermek için yapılan silahlardır bunlar. Bizim ürettiğimiz İHA-MAX ise sürü halinde tehdit arz eden dronelere karşı yapılan bir ürün veya silahtır. Tamamen yerli ve milli bir üründür. Türk mühendislerimizin el emeği, göz nuru, teknolojinin en son noktasıdır. Dünyadaki ve ülkemizdeki mevcut drone savarlar 12-25 kilogram arasında değişmektedir. Bunlar taşınamayacak kapasitede cihazlardır. Düşünebiliyor musunuz 17 kilogramlık bir cihazı asker veya güvenlik güçleri ne kadar taşıyabilir? Bizim ürettiğimiz drone savarlar ise 3-4 kilogram. 2 kilometreye kadar etkin bir mesafesi var. Hem doğrusal hem de dairesel olarak çalışabilen, teknoloji harikası bir silah."

"Bireysel talepler de var, ama bu bir silah"

Halen 7 çeşit drone savar ürettiklerini, sadece silah olarak değil, 3 kilometre, 5 kilometre ve 10 kilometrelik kafes denilen sistemler de imal ettiklerini anlatan Erçelik, "Örneğin bir şehrin tamımını bloke edebilecek sistemler üretebiliyoruz. Hiçbir dronenin içeri giremeyeceği kafes sistemi. Sadece küçük değil, büyük cihazlar da üretiyoruz." dedi.

Erçelik, firmaya bireysel talepler de geldiğini belirterek, "Sanatçılar, arazi sahipleri, iş adamları da bu cihazlardan istiyor ama 5201 Sayılı Harap Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun çerçevesinde, drone savarlar da artık silah sayılıyor ve kontrole tabi cihazlar. Dolayısıyla bireysel müşterilerin kullanması yasal değil." dedi.