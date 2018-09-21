"YEP, Milli Enerji ve Maden Politikası için motivasyon kaynağı"

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gerçekçi ve hedef odaklı bir anlayışla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) odak noktalarından birisinin de enerji olduğunu belirterek, "YEP, Milli Enerji ve Maden Politikası ile başlattığımız sürecin daha da ileri götürülmesi noktasında önemli bir motivasyon kaynağı olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, YEP ile Türkiye'nin ekonomide büyük bir değişim ve dönüşüme hazırlandığını belirtti.

Cari açığın en büyük kalemlerinden biri olan enerji ithalatını azaltmak için son dönemde yerli ve yenilenebilir kaynakların üretimine ağırlık verdiklerine dikkati çeken Dönmez, ortaya konulan yeni modelle madencilikte daha önce finansal veya teknik nedenlerden dolayı üretim yapılamayan alanların yatırımcılara açıldığını bildirdi.

Dönmez, kara ve denizde hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerinin daha da artırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomide YEP ile büyük bir değişim ve dönüşüme hazırlanıyor. Gerçekçi ve hedef odaklı bir anlayışla hazırlanan programın odak noktalarından biri de enerji. Dışa bağımlı olduğumuz kaynakları yönetilebilir bir seviyeye getirmek için daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir kaynağı sisteme entegre ediyoruz. Enerji politikalarında başlattığımız yerlilik hamlesi güçlü ve sürdürülebilir büyümenin temel kaldıracı olacak. Bu anlamda YEP, Milli Enerji ve Maden Politikası ile başlattığımız sürecin daha da ileri götürülmesi noktasında önemli bir motivasyon kaynağı olacak. 6 alanda 55 eylem planıyla start verdiğimiz enerji verimliliği politikalarıyla, daha az enerjiyle daha fazla katma değer, daha az maliyetle daha yüksek verim dönemini başlattık. Enerji yoğunluğumuzu azaltacak yatırımlarla bu alandaki potansiyelimizi harekete geçirmeye başladık. Daha ilk dönem bitmeden önemli kazanımlar sağladık. Böylece enerjide yerli dönüşümün karşılığı olarak yerli kaynaklardan elektrik üretimini yüzde 51 oranına çıkardık."

- "Bor kullanımını artırmak için yeni projelerimizi yakında açıklayacağız"

Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi ve yeni bor stratejisine de değinen Bakan Dönmez, şu bilgileri verdi:

"Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza attık. Son iki yılda devreye aldığımız kurulu gücümüzün yarısından fazlasını yenilenebilir kaynaklar oluşturdu. YEKA modeliyle, üretimin yanı sıra yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi için firmalara Ar-Ge ve yerli üretim şartı getirdik. Yeni bor stratejisi ile katma değeri yüksek ileri teknoloji bor ürünlerinin üretimi için ilk adımı attık. İhracatında dünya lideri olduğumuz bor cevherini artık uç ürün veya ileri teknoloji ürünleri olarak ihraç edeceğiz. İlk adımı bor karbür üretimiyle atıyoruz. İleri teknoloji ürün kullanan her sektörde bor madeninin kullanımını daha da artırmak ve yaygınlaştırmak için yeni projelerimizi de yakın zamanda açıklayacağız."