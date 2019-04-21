Yenilikçi fikirler desteklerle ticarileşiyor

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" vizyonuyla ve KOSGEB aracılığıyla fikirlerini ticarileştirmeyi hedefleyen işletmelere yaklaşık 1,6 milyar liralık paketle destek sağlıyor.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, KOSGEB tarafından "Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri" başlığı altında, fikrini ürüne dönüştürmek isteyenlere 750 bin lirası "Ar-Ge ve İnovasyon", 818 bin lirası "Endüstriyel Uygulama" alanlarında olmak üzere, 1 milyon 568 bin lira destek veriliyor.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı ile bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ'lerle girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi veya hizmet üretilmesi konularında projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara taşımak isteyen, ihracat odaklılar başta olmak üzere yeni bir vizyonla bütün KOBİ'lere destek sağlanıyor.

KOSGEB tarafından desteklenecek projelerin giderleri için teknopark içinde çalışan KOBİ'lere 30 bin lira, dışındakilere 24 bin lira kira desteği veriliyor.

İşletmelere makine-teçhizat, donanım, ham madde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği kapsamında sunulan 450 bin lira desteğin 300 bin lirası geri ödemeli tahsis ediliyor. Bu alandaki desteklerde, yerli malı belgesi varsa destek oranlarına yüzde 15 ilave yapılıyor.

KOBİ'lere personel gideri için 150 bin lira, başlangıç sermayesi desteği için 20 bin lira, proje danışmanlık desteği için 25 bin lira, eğitim desteği için 10 bin lira, sınai ve fikri mülkiyet hakları desteği için 20 bin lira destek sağlanıyor.

Ayrıca, proje geliştirme desteği kapsamında, proje tanıtımına 5 bin liraya, yurt içi-dışı kongre, konferans, fuar-teknolojik iş birliği ziyaretlerine 15 bin liraya, test, analiz, belgelendirmeye 25 bin liraya kadar destek veriliyor.

- Endüstriyel uygulama projeleri de destekleniyor

KOSGEB, "Endüstriyel Uygulama Programı" kapsamında da yeni bir ürünün üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projeleri destekliyor.

Söz konusu programla 818 bin liraya kadar projelere destek veriliyor. Bu alanda kira desteği başlığı altında 18 bin lira, makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri desteği adı altında geri ödemesiz 150 bin lira, geri ödemeli 500 bin lira, personel gideri desteği altında da 150 bin lira projelere destek sağlanıyor.