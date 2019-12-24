Yeni Türk Lirası banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yeni Türk Lirası (YTL) banknotları değiştirmek için son günün 31 Aralık 2019 olduğunu duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, hala elinde Yeni Türk Lirası banknotları bulunduran vatandaşların, bu banknotları 31 Aralık 2019'a kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine getirerek üzerlerinde yazan değerlerle değiştirebileceği belirtildi.

1970'lerden itibaren yaşanan yüksek ve kronik enflasyon nedeniyle paranın alım gücünün düşmesinin, sık sık üst değerlerde banknotların piyasaya sürülmesine neden olduğu aktarılan açıklamada, "Öyle ki dünyadaki en büyük kupürlü banknot olan 20 milyon Türk Lirası ülkemizde kullanılmaktaydı. Çok sıfırlı paralar, ekonomimizin itibarını olumsuz etkilemesinin yanı sıra muhasebe ve istatistik kayıtlarında da sorun oluşturuyordu." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, bu nedenle 2005'te Merkez Bankası'nın bir para reformu gerçekleştirdiği, para reformunun ilk aşamasında 1 Ocak 2005'te paradan 6 sıfır kaldırıldığı, Yeni Türk Lirası banknotlar ve yeni kuruşların kullanılmaya başlandığı hatırlatıldı.

Para reformunun ikinci ve son adımında ise banknottan "Yeni" kelimesinin kaldırılarak "Türk Lirası"na, paranın asli ve geleneksel adına dönüş yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeniden 'Türk lirası' ve 'kuruş' adını alan banknot ve madeni paralarımız, 1 Ocak 2009'da yenilenen tasarımları, değişen boyutları ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile hayatımıza girdi. Para reformunun ilk aşamasında tanıtılan ve 1 Ocak 2010'da dolaşımdan kaldırılan Yeni Türk Lirası banknotlar için 10 yıllık zaman aşım süresi 31 Aralık 2019'da doluyor. 2019 yılı aralık ayı itibarıyla piyasada dönüştürülmeyi bekleyen yaklaşık 21 milyon adet 174 milyon Türk lirası tutarında YTL banknot bulunuyor. 31 Aralık 2019'dan sonra YTL banknotlar geçersiz hale gelecek."