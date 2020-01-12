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Yeni SAT botunun ikincisi bu yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), yeni SAT botunun ikincisinin bu yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceğini duyurdu.
Ekonomi 12.01.2020, 13:29
Azami hızı 54 knot, tam boyu 26,30, genişliği 5,48, draftı 1140 metre, deplasmanı 55 ton olan kompozit yeni SAT botunda Aselsan'ın ürettiği 25 mm STOP Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi de kullanılıyor.
Bot, 5 kişilik mürettebatın yanı sıra 16 kişilik SAT timini taşıyabiliyor.