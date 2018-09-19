Yeni Peugeot Partner'e

İSTANBUL (AA) - Yeni Peugeot Partner, ticari araç konusunda uzman 25 gazeteciden oluşan jürinin oylarıyla 2019 Uluslararası Yılın Vanı seçildi.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Peugeot Partner, birkaç hafta içinde gerçekleşmesi planlanan lansmandan hemen önce Almanya Hannover'de 2019 Uluslararası Yılın Vanı ödülüne layık görüldü.

Bünyesinde barındırdığı teknolojilerle hafif ticari araç segmentine yeni bir soluk getiren araç, 1992'den bu yana düzenlenen Uluslararası Yılın Vanı ödülünü alan 5. Peugeot van modeli oldu.

Sürüş güvenliğine katkı sağlayan ve birçok teknolojik çözümle donatılan Yeni Peugeot Partner, aşırı yük göstergesi ve kör nokta kamera görüşü sağlayan "Surround Rear Vision" olmak üzere segmentinde öncü iki önemli yenilikle dikkati çekiyor.



İlk kez 1992'de verilen Uluslararası Yılın Vanı Ödülü'nün jürisi, hafif ticari araçlar konusunda uzman 25 bağımsız gazeteci ve yayıncıyı bir araya getiriyor.



