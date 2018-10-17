Yeni icra dairesi ve arabuluculuk iş dünyasına ilaç olacak

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, "yeni icra dairesi modeli" ve "arabuluculuk" uygulamalarının iş dünyası için önem taşıdığını belirterek, "Ticari hayatta en ufak alacak davası bile aylar sürebiliyor. Bu sebeple işlemleri hızlandıracak ve iş dünyasına ilaç olacak yeni icra dairesi modeli, hukukun üstünlüğünün perçinlenmesi açısından çok önemli." dedi.

Özdebir, AA muhabirine, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında 2019-2021 yıllarında yargıda atılması planlanan bazı adımların ekonomi dünyasına da olumlu yansımalarının olacağını söyledi.

Arabuluculuk, tahkim gibi metotlarla "alternatif hukuk yolları" denilebilecek yöntemlerin kullanılmasının, yargıya yönelik tartışmaların önüne geçilmesi bakımından da önem taşıdığına işaret eden Özdebir, atılan adımların olumlu sonuçlar vermeye başladığını bildirdi.

Özdebir, hukukta arabuluculuk ve tahkim gibi mekanizmaların dava sürelerini kısaltması sebebiyle çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Biz de bu çerçevede, uyuşmazlıklar mahkemeye taşınmadan, zaman ve itibar kaybına neden olmadan, bunların daha kısa sürede çözülerek ortadan kaldırılabilmesini sağlamak amacıyla ASO Tahkim, Arabuluculuk ve Uzlaştırıcılık Merkezini (ASOTAUM) kurduk." diye konuştu.

- "Arabuluculuğun yaygınlaşması iş dünyasına olumlu yansıyacak"

YEP'e göre, arabuluculuk ve sulh gibi alternatif yöntemlerin yaygınlaştırılacağını anımsatan Özdebir, bunun da iş dünyasına olumlu yansımalarının olacağını dile getirdi.

Özdebir, arabuluculuk sisteminde, tarafların alanında eğitim almış hukukçu ile tartıştıkları için çok hızlı sonuç alınabildiğini vurgulayarak, son derecede ucuz olan bu yöntemi insanların öğrenmesi ve ihtiyaç duyduklarında öncelikle bu yönteme başvurmaları gerektiğini anlattı.

Arabuluculuk sisteminin YEP'te yer almasının, devletin bu konuya verdiği önemi gösterdiğini ifade eden Özdebir, şöyle konuştu:

"Davalar, kimi zaman çok uzun sürede sonuçlanabiliyor. Bu da işletmeler için çeşitli sıkıntıları beraberinde getirerek, zaman, para ve prestij kaybına neden oluyor. Bu nedenle arabuluculuk sistemi hem süreci hızlandırması hem de kolay çözümü beraberinde getirmesi sebebiyle iş dünyası açısından önemli. Ben kendi sözleşmelerimde, mahkemelerden önce arabuluculuk sistemini yazıyorum. Çünkü, bu sistemle çok kısa sürede hatta aynı gün içinde çözülen uyuşmazlıklarımız oluyor. Arabuluculuk, alternatif yollarla hukukun yükünün azaltılması ve hukuksal tatmin açısından çok faydalı bir yol."

Özdebir, programda yer alan iş dünyası için önemli bir diğer atılımın da "yeni icra dairesi modeli" olduğunu söyledi. Yeni icra dairesi modeliyle icra ve iflas işlerinin alacaklı ile borçlu arasındaki hassas dengenin gözetilmesiyle daha hızlı yapılacağını belirten Özdebir, "Ticari hayatta en ufak alacak davası bile aylar sürebiliyor. Bu sebeple işlemleri hızlandıracak ve iş dünyasına ilaç olacak yeni icra dairesi modeli, hukukun üstünlüğünün perçinlenmesi açısından çok önemli." ifadesini kullandı.

YEP'te vurgulayan "yargının ihtisaslaşması" ile önemli bir adım atılacağına işaret eden Özdebir, mevcut bilirkişilik müessesinin güvenilir olmaktan çıktığını, bu noktada hakimlerin spesifik alanlarda bilgi sahibi olmalarının önem taşıdığını bildirdi.

- "Yeni finansal ilişkiler, yeni hukuk yöntemleri yarattı"

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arif Burhanettin Kocaman da yargının finans ve enerji gibi sektörlere ilişkin konularda ihtisaslaşmasının ve "ekonomi hukuku"nun gelişmesinin, sözleşme hukukunda yeni çözümlere gereksinim duyulmasına yol açtığını ve yeni sözleşme tiplerini ortaya çıkardığını söyledi.

Kocaman, yeni finansal ilişkilerin yeni hukuk yöntemleri yarattığına dikkati çekerek, bu kapsamda mahkemelerin uzman kişilerden danışman niteliğinde görüş alabilmesi, görevli hakimlerin işletme ve mali-finans hukuku konularında eğitim görebilmesi, yüksek lisans-doktora yapma olanaklarının artırılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Yeni icra modelinin sadece teknik donanım olarak değil, personel kalitesi olarak da sağlanmasının önemine işaret eden Kocaman, bu kapsamda yapılacak reform çalışmalarında, alacaklının alacağına hızlı kavuşmasının sağlanması yanında, borçlunun da mağdur edilmemesiyle yeni modelin amacına ulaşacağını kaydetti.