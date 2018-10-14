Yeni Honda CR-V, Türkiye'de satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, "Yeni Honda CR-V, 13 Ekim Cumartesi günü Türkiye'de satışa sunuldu." dedi.

Honda'nın Yeni CR-V lansmanı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Tsumura, dünya çapında 10 milyon adede yakın CR-V'nin yollarda olduğunu ve CR-V'nin bu rakamla bu segmentte dünya birinciliğini yakalayan model olduğunu söyledi.



Tsumura, "Honda, dünyanın en büyük motor üreticisi konumunda. Türkiye'de 21 yıldır üretim yapmaktayız ve şu an Türkiye fabrikası Avrupa'nın 2. üretim üssü olarak faaliyetlerini devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar Türkiye'de toplam 3,1 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını kaydeden Tsumura, bunun haricinde toplam bin 365 kişilik bir istihdamlarının olduğunu, buna yan sanayi üreticilerini dahil etmediklerini belirtti.

Yeni Honda CR-V'nin 13 Ekim Cumartesi günü Türkiye'de satışa sunulduğunu belirten Tsumura, şunları kaydetti:

"Honda Türkiye olarak bugüne kadar 32 farklı ürün sunarak 59 farklı versiyon hayata geçirdik. Bunun dışında fabrikamızdaki üretim sadece iç pazar değil ihracatla da güçleniyor. Özellikle yeni Civic modeli üretimi ile ihracat yaptığımız ülke sayısını 36'ya çıkardık. Yeni başlamış olduğumuz İngiltere'ye yapılan ihracatla sağdan direksiyonlu üretime başlamış olup ihracata devam ediyoruz. Bizim için önemli olan insanların hayalleri ile birlikte hayatlarını da değiştiren ürünleri kendilerine sunuyor olmak. CRV, modeli tüm dünyada bugüne kadar 9,7 milyon adede ulaşmış. Avrupa'da satış adedi 1,1 milyon. Aynı zamanda Türkiye'de 40 bin üzerinde satış gerçekleştirdi.

Honda'nın global stratejisi olarak, Avrupa'da 2025 yılına kadar tüm satılan otomobillerin 3'te 2'sinin elektrik ile alakalı türevli motorlardan oluşması 1. stratejimiz. Electric Vision stratejimiz kapsamında, bir kilometre taşı olarak gördüğümüz yeni CR-V modelimizin hibrid versiyonunu da 2019 yılının ikinci yarısında Türkiye yollarına çıkarmayı hedefliyoruz."





- "Honda Türkiye'nin geçen yıl kırdığı satış rekorunu bu yıl da yakalayacağız"





Honda Türkiye Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Satış, Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise Honda Türkiye'nin geçen yıl kırdığı satış rekorunu bu yıl da yakalayacaklarını, Honda'nın pazardan payını da artırarak yılı kapatacağını belirtti.

Kılıçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Strateji olarak filo satışları yerine perakende satışlara odaklanmamız yaşanan türbülanstan en az etkilenen markalardan biri olmamızı sağladı. Honda olarak Türk tüketicisine sunduğumuz ürünlerde, gerek yakıt tüketimi açısından ekonomik ve performanslı motor seçenekleri, gerekse zengin donanımlar ve rekabetçi fiyatlar ile ağustos ve eylül aylarında en çok satan modelin sahibi olduk. Bu başarımızı yılı kapatmadan yeni CR-V'yi yollara çıkararak taçlandırdık. Tüm pazarlardan oldukça yüksek talep gören bu üründen yılda en az bin adet satmayı hedefliyoruz."





- Yeni CR-V 265 bin lira ile 307 bin lira arasında satılıyor





CR-V'nin yeni nesil versiyonu aynı zamanda şık tasarımı, donanımları, kapsamlı akıllı telefon entegrasyonu, yeni nesil sürücü bilgi ekranı, daha güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, kendi tarihinin en gelişmiş karasöre bütünleşmiş şasisi, sahip olduğu sürüş dinamikleri, asfalt ve off-road performansı, üstün konfor seviyesi ile en güvenli CR-V'si olma özelliğine de sahip.

Türkiye'de 4 farklı versiyon ile satışa çıkan Yeni CR-V, 265 bin lira ile 307 bin lira arasında satılıyor.



Yeni CR-V'de ilk kez 7 koltuk bulunuyor. Daha uzun dingil mesafesine sahip yeni CRV, daha uzun yük alanı ve yolcular için daha fazla diz mesafesi dahil olmak üzere toplam uzunluğunu artırmadan şimdiye kadar üretilen en büyük CR-V kabinine sahip.

Honda CR-V, yapılan testler sonucunda, sınıfının en aerodinamik aracı olarak öne çıkıyor. Bu özellik, sadece yakıt verimliliğine katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda araç içerisindeki ses seviyesini de azaltıyor.

Yeni VTEC TURBO motor ile birlikte sunulan CVT otomatik şanzıman konforlu bir sürüş sunarken, sürekli homojen bir ivmelenme sağlıyor.

Daha büyük jant ve lastikler, sadece yerden yüksekliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni CR-V'ye daha güçlü ve kaslı bir görünüm kazandırıyor. Üstün off-road yeteneklerinde Honda'nın dört tekerlekten çekiş sistemi "Intelligent Control System ile Real Time AWD" önemli bir rol üstleniyor.