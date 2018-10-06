İSTANBUL (AA) - 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (International Truck Of the Year - ITOY) ödülüne layık görülen Yeni Ford Trucks F-MAX yollara çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, adını Ford’un efsanevi F Serisinden alan ve boyutları, yüksek konfor düzeyi ve dayanıklılığıyla fark yaratan Yeni F-MAX, yollara çıktı. ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu’ (International Truck Of the Year - ITOY) ödülüne layık görülerek önemli bir başarıya imza atan Yeni Ford Trucks F-MAX, güç, verimlilik, teknoloji ve konforu bir arada sunuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, Yeni F-MAX ile ağır ticari segmentinde yeni standartlar belirlediklerini ifade ederek, "Türkiye'de sıfırdan geliştirip ürettiğimiz yeni çekicimizin dünya prömiyerini, geçen ay Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı'nda gerçekleştirdik.

Dünyanın en prestijli ticari araç fuarlarından biri olan Hannover'de, Yeni F-MAX, '2019 Uluslararası Yılın Kamyonu' ödülünü alarak uluslararası pazarlara başarılı bir giriş yaptı ve büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu saygın ödülün bize yaşattığı gurur ve mutlulukla yeni çekicimizi, bugün Türkiye yollarına çıkarıyoruz. Yeni Ford Trucks F-MAX’in, Türkiye’nin üretim, ticaret ve ihracat potansiyeline yeni bir güç katarak ekonomiye katkı sağlaması bizim için ayrı bir gurur olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ford Trucks'ın büyümesi yolunda, 2010 yılında alınan stratejik kararlarla birlikte önemli adımlar atıldığını belirten Turfan, alt yapılarının ve global yapılanmalarının, F-MAX’in uluslararası pazarlara yeni bir oyuncu olarak girmesi için hazır olduğunu kaydetti.

Turfan, Türkiye’de tamamen ağır ticari araçlara özel ve son derece modern bayi yapılanmalarını 30 plaza ile tamamladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Uluslararası pazarlarda büyümemizi Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerin ardından, Orta ve Doğu Avrupa’da gerçekleştirdiğimiz bayi açılışlarıyla sürdürdük. Bugün itibarıyla 33 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 2018 sonu itibarıyla 41, 2020 sonu itibarıyla da 51 ülkede var olmayı hedefliyoruz. 55 yıllık üretim gücümüzün ve mühendislik kabiliyetlerimizin ulaştığı noktayı ortaya koyan F-MAX, uluslararası pazarlardaki büyümemize ivme kazandıracak."

Ford'un konfor, güç, verimlilik ve teknoloji ilkeleri çerçevesinde geliştirilen Yeni Ford F-MAX’ın, tasarım, verimlilik ve kullanılabilirlik açısından en iyiyi garanti etmesi için her parçası ve detayı tekrar tekrar incelendi. F-MAX, beş yıllık bir süreçte 500 mühendis tarafından tasarlandı, geliştirildi ve test edildi. Dört kıtada 11 ülkede gerçekleştirilen testlerde 233 prototip kullanıldı. Bu süreçte 15 bin 500 saat laboratuvar testleri ve 5 milyon kilometre yol testi gerçekleştirildi.





F-MAX, modern tasarımı ve sürücü odaklı yaklaşımının yanı sıra 2,5 metre genişliğindeki kabiniyle konfor ve lüks sunuyor. Kokpit tarzı konsolun tasarımı, tüm fonksiyonlara kolayca erişilebilmesini sağlıyor. Sürüş deneyiminin keyfini artırmak için entegre edilen en küçük detaylarla birlikte kabinde ferah bir ortam sağlanıyor. F-MAX, tüm bu özellikleri, tabandan tavana 2 bin 160 mm yükseklik yaratan düz zemini ve 260 mm’lik koltuk hareket alanı ile sağlıyor. F-MAX ayrıca, patentli uçak tipi geniş depolama kapasitesi ve 90 derece katlanabilir üst yatağıyla bu iki fonksiyonu aynı anda sektörde ilk defa sunarak sürücülere rahatlık sunuyor.

Yeni F-MAX, 500PS gücü, 2500Nm Tork kapasitesi ve 400 kW motor freni gücü ile yüksek performanslı bir motor içeriyor. Üstün aerodinamik, aktarma sistemi kalibrasyonu ve teknik özellikler, yakıt tüketimi açısından mükemmel performans ile önceki modellere göre yüzde 6'lık iyileştirme sağlıyor.

12-vitesli ZF otomatik şanzıman ile Eco-Mode ve Power-Mode gibi farklı sürüş modları yakıt tüketimini optimize ediyor. Yeni F-MAX, değişken geometrili bir turbo şarj, su pompası ve farklı çalışma hızlarına sahip kompresör, 400 kW motor fren gücü ve isteğe bağlı intarder ile toplamda 1000 KW frenleme gücü ile de öne çıkıyor.