KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedeflerinin iş dünyasına güven kazandıracağını bildirdi.

Borsadan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Bağlamış, YEP'in piyasaya yön veren nitelikte olmasını, ayrıca iş dünyası için son derece önemli olan enflasyon ve cari açık vurgusu da içermesinin önemine değindi.

Açıklanan hedeflerin somut, şeffaf, uygulanabilir ve hızlı adımlarla hayata geçirileceğine inandıklarını aktaran Bağlamış, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisine güvenini hızla tekrar tesis edeceğine şüphemiz yok. Büyüme ve enflasyon rakamlarında da olabildiğince gerçekçi davranılmış. Vergi sisteminin daha adil hale getirilmesiyle ilgili hedefler de iş dünyamıza güven kazandıracak. Hep birlikte ülkemizin ve milletimizin kalkınması için gayret göstereceğiz."