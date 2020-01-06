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Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Nisan'da Ankara'da yapılacak
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin bu yılki 1'inci dönem yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek.
Ekonomi 06.01.2020, 09:55
ANKARA (AA) - Birliğin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ilk kez sınava başvuracak adayların 31 Aralık 2019 itibarıyla gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.
Sınavlar, 4-13 Nisan'da Ankara'da yapılacak.