Yeditepe Üniversitesi Dünya Otomotiv Konferansı’nda

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, 5. Dünya Otomotiv Konferansı’nda "E7 CONCEPT" isimli elektrikli aracıyla yer aldı.

Yeditepe Üniversitesi'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve dünyadaki otomotiv sektörünün lider firmalarının buluştuğu ve en güncel gelişmelerin konuşulduğu 5. Dünya Otomotiv Konferansı, 4-5 Ekim'de Wyndham Grand Levent’te gerçekleştirildi.

Konferansta Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ayşem Gülin Başar, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Ergin Yetkin ve Yüksek Mühendis Bünyamin Eşiyok'un yürütücüsü olduğu, üiversite-sanayi işbirliği modellerini inceleyen bir workshop gerçekleştirildi.

Türkiye ve dünyadaki üniversite-sanayi işbirliği modelleri, Yeditepe Üniversitesi’nin yaptığı işbirlikleri ve Yeditepe Üniversitesi-MAN Türkiye AŞ işbirliğinin anlatıldığı workshop’ta, katılımcıların otonom toplu taşıma araçlarıyla ilgili zihin haritası çıkarıldı.

Üniversite tarafından ayrıca, otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açan "Otomotiv Teknolojileri ve Tasarımı Sertifika Programı" da tanıtıldı.



Yeditepe Üniversitesi Otomotiv Kulübü’nce üretilen "E7 CONCEPT" isimli elektrikli otomobil, konferansın yapıldığı Wyndham Grand Levent girişinde sergilendi. Araç, Otomotiv Kulübü Takım Kaptanı Orçun Emre Bakırcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Alican Çeviker, Onur Gündoğdu, Batuhan Özdemir ve Özgür Erdemir’in üniversitede bulunan iki atölyede, yaklaşık 3 ay çalışarak tamamladı.

Gelecek yıl TÜBİTAK Efficiency Challenge’da 80’e yakın okulla yarışacak olan E7 CONCEPT, 1 KW motora ve tamamı karbon fiber gövde yapısına sahip, 60 kilometre hızla, 1,5 saat şarja ihtiyaç duymadan yol alabiliyor.