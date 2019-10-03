'Yavuz, Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor." dedi.
Ekonomi 03.10.2019, 16:44
ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirdi.
Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.
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