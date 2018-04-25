Yaşayan hadis alimi Muhammed Avvame İstanbul'da anılacak

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi iş birliğiyle 27-28 Nisan'da, son asrın hadis alimlerinden Muhammed Avvame'yi anmak için "Muhaddis Allâme Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları" başlıklı uluslararası bir sempozyum gerçekleştirilecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ömrünün 60 yılını hadis ilmine adayıp 80 kadar telif ve tahkik eser ortaya koyan asrın büyük hadis alimlerinden Muhammed Avvame'nin hayatının anlatılacağı sempozyum, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Muhammed Avvame'nin ilmi hayatı, tedris ve terbiye metodu, hadis usulü ilmindeki çalışmaları ve görüşleri, cerh ve tadil ilmindeki çalışmaları ve görüşleri, hadis literatürünün tahkiki ve ortaya çıkarılmasındaki çalışmaları, dünyanın farklı üniversitelerinden hocalar tarafından kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Halep'te 24 Ocak 1940'ta dünyaya gelen Avvame, Halep Şabaniye Medresesi'nden mezun olduktan sonra Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi'nde okudu. Üniversiteyi bitirdikten sonra Şabaniye Medresesi Şerî İlimler Enstitüsü'nde hocalık yapan Avvame, daha sonra Suudi Arabistan'a taşındı. Avvame, Medine İslam Üniversitesi ve Cidde'de Kral Abdülaziz Üniversitesi'nde dersler verdi.

Ünlü Osmanlı alimi Muhammed Zahid el-Kevseri'nin ilmi çizgisini devam ettiren Avvame'yi, en fazla etkileyen hocaları Şam'ın meşhur muhaddis ve müfessirlerinden Abdullah Siracüddin ve Zahid el-Kevseri'nin en meşhur talebesi Abdülfettah Ebu Gudde oldu.

Avvame, Medine İslam Üniversitesi'nde İlmi Araştırmalar Merkezi'ni kurduğu gibi Mısır Ezher Üniversitesi Fas'taki Haseniyye Hadis Enstitüsü, Hindistan'daki Hint İslam Fıkıh Birliği gibi akademik kuruluşlarda misafir öğretim üyesi olarak ağırlandı. Ayrıca, Malezya, Endonezya, Güney Afrika ve başka ülkelerde Avvame'nin adına kurulmuş akademik araştırma merkezleri bulunuyor.





