"Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı"nın üçüncü durağı Ordu oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği işbirliği ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın desteği ile hayata geçirdiği "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında Ordu'nun köy ve kasabalarında kodlama eğitimi verdi.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Vodafone Vakfı tarafından, Habitat Derneği işbirliği ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın desteği ile hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında, Ordu Belediyesi'nin yerel desteği ile, yaşları 7-14 arasında değişen yaklaşık 400 Ordulu çocuğa kodlama öğretildi.

Ordulu çocuklar programlama hakkında fikir sahibi olurken yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, tüketen değil üreten bir nesil istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yarını Kodlayanlar projemizle, çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını hedefliyoruz. Projemizin ilk yıl sonuçlarına göre, çocuklarımızda önemli ve olumlu yönde değişimlerin olduğunu gözlemledik. 'Scratch ile kendi oyunumu yapabiliyorum.' diyen çocuklarda yüzde 31'lik, 'Bir yazılım problemini çözmek için daha zor ve uzun programlar yazabilirim.' diyenlerde ise yüzde 35'lik artış gördük.

Aldığımız bu sonuçlarla, projemizi geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde, eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak amacıyla, kodlama eğitimine ulaşmakta zorluk çeken, sosyoekonomik anlamda dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımıza bu fırsatı sunmak üzere Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı ile yola çıktık. Amacımız, mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak. Bunun için eğitim tırımızla köy köy, kasaba kasaba dolaşıyoruz."





- "Bilişim odaklı dönüşümü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz"





Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise dernek olarak 20 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

"Yarını Kodlayanlar" projesi ile bilişim odaklı dönüşümü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istediklerini belirten Hazır, "Kodlama bilmek artık okuma yazma bilmek kadar önemli. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyük engel, bunu verecek yetişmiş insan gücünün olmaması. Bunun için biz de projemiz kapsamında gençleri eğitiyoruz, onlar da aldıkları eğitimi çocuklara ulaştırıyorlar. Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı'mız ile birlikte ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde bu teknoloji eğitimlerine ulaşamayan çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor.

Projeyle, Ağustos 2016'dan bu yana 30 ilde 12 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Üçüncü yılına giren "Yarını Kodlayanlar" projesinde 20 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilecek. Böylece Nisan 2019 sonuna kadar tüm Türkiye’de toplam 60 ilde 30 binin üzerinde çocuk kodlama ile tanışmış olacak.





- Eğitim tırı 7 ayda 2 bin 500 çocuğa ulaşacak





Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı, yaklaşık 7 ayda 6 bin kilometrenin üzerinde yol kat ederek 12 ilde 2 bin 500 çocuğa ulaşacak.

Ziyaret ettiği illerde şehir merkezlerinin yanı sıra köy ve kasabalara da giden Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı'nda çocuklara 1 hafta süreyle her gün 2 ayrı seansta 4'er saatlik Scratch eğitimleri veriliyor.

Proje kapsamında, çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim verilirken, kodlama eğitimlerinde dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) çocuklara yönelik geliştirdiği temel kodlama programı Scratch kullanılıyor.