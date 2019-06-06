Yaprağı meyvesinden 10 kat pahalı

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde yaklaşık 50 bin dekar alanda yetiştirilen 8 çeşit üzümün kendisinden çok yaprağı gelir getiriyor.

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden sarmanın ana malzemesi olan üzüm yaprağı, kadınlar tarafından üzüm çiçeklerine ve bağ köklerine zarar verilmeden titizlikle toplanıyor. Yapraklar salamura yapıldıktan sonra satışa sunuluyor.

Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin yörede "üzüm cenneti" olarak anıldığını ve bu meyvenin bölge halkının önemli geçim kaynaklarından olduğunu söyledi.

İlçenin verimli topraklarında üretilen üzüm kadar yaprağının da Türkiye'nin dört bir yanından alıcı bulduğunu belirten Şahiner, "Hassa ilçemizin ekonomisinde tarım, tarımda da üzüm üreticiliği önemli bir yere sahip. Yaklaşık 50 bin dekar alanda üzüm üretimi yapılıyor. Şu an bağlarımızın meyve yapma, sürgün sürme zamanı." dedi.

Üzüm yaprağının, meyvesinin neredeyse 10 katı fiyata alıcı bulduğuna dikkati çeken Şahiner, şöyle devam etti:

"Üzüm, hasat zamanı tarlada üreticiden kilosu 1 liraya satın alınıyor, yaprağı ise 10 liradan alıcı buluyor. Yaprağı, üzümden daha fazla para ediyor. Kadınlarımız yaprakları toplayarak hem evlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ihtiyaç fazlasını satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Salamura haline getirilen yapraklar yıl boyunca sarma yapımında kullanılıyor."

Şahiner, yaprak toplanırken çok hassas davranılması gerektiğini, üzüm bağına verilecek zararın üreticinin bir yıllık emeğinin boşa gitmesine yol açabileceğini de sözlerine ekledi.

"Meşakkatli bir iş"

Yaprak toplayan kadınlardan Emine Karakuş, hem evinin yaprak ihtiyacını karşıladığını hem de aile bütçesine katkı sağladığını dile getirdi. Karakuş, "Üzüm bağlarından özenle topladığımız yaprakları bidonlara tuzlu suyla ayar vererek bastırıyoruz." diye konuştu.

Ümmüs Özçelik de üzüm yaprağını mayıs ve haziranda topladıklarını belirterek, "Üzüm yaprağı toplamak meşakkatli bir iş. Salamura haline getirdiğimiz yapraklar bir yıl boyunca bozulmadan kalıyor." dedi.