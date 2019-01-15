"Yapılandırma takipteki kredileri de kapsamalı"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi borcu yapılandırma kampanyası başlatan iki bankanın, takipteki kredileri de kapsama alması gerektiğini belirterek, "Takipte olan 684 bin 360 kişiye bu imkanın tanınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kredi borcu yapılandırmasında takipteki kredilerin de düşünülmesi gerektiğini bildirdi.

Bireysel kredi kartlarında 102,4 milyar liralık toplam borç bulunduğuna dikkati çeken Palandöken, bunun 6,5 milyar lirasının takipteki krediler olduğunu aktardı. Bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısının, geçen yılın ekim ayı itibarıyla 2 milyon 485 bin kişiye ulaştığına işaret eden Palandöken, 10 ayda takibe düşen kredi kartı borçlu sayısının 684 bin 360 kişi olduğunu ifade etti.

Ziraat Bankası ile başlayan kredi kartı borcu yapılandırmasına Vakıfbank'ın da katıldığını hatırlatan Palandöken, "Bu iki banka, takipteki kredileri de yapılandırma kapsamına almalı. Takipte olan 684 bin 360 kişiye bu imkanın tanınması gerekiyor. Çünkü kredi kartı sahipleri zaten ödemesi gereken asgari miktarı da ödeyemediği için kredi kartı borçları takibe düşüyor. Aynı zamanda yapılandırma kapsamında birçok belge sunulması ve işlemlerin yapılması isteniyor. Gecikmiş borcun olmaması, tapu, iki imza gibi işi yokuşa süren prosedürler süreci uzatıyor. Kredi kartı borç yapılandırmasında, yapılandırmaya ulaşmak isteyen vatandaşların önündeki bu engeller kaldırılmalı ve takipteki krediler de kapsama alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, esnafın krediye ulaşmasının önündeki en büyük engelin "kara liste" olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Krediye en çok ihtiyaç duyan, borçlarını ödemekte en çok zorlanan kesim esnafımız. Esnafın krediye ulaşmasının önündeki en büyük engel de kara liste. Geçmişte borcunu aksatmış, ödeyememiş esnafımız bankalar tarafından kara listeye alınıyor. Bu konuyu pek çok kez gündeme getirsek de maalesef sorun uzun süredir çözülemedi. Bu ekonomik şartlarda esnafın var olması için krediye ne kadar ihtiyacı olduğu göz önünde bulundurulmalı. Krediye ulaşmada esnafın kaderi bankaların inisiyatifine bırakılmamalı. Kara liste sorunu çözülerek etkin bir sicil affı getirilmeli. Sicil affı, esnafımızın kredi alabilmesi, işlerini düzeltebilmesi, borçlarını ödeyebilmesi yoluyla zincirleme olarak hem esnafı hem de ekonomimizi rahatlatır."