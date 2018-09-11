Yapı Kredi'de kariyer oyun ile başlıyor

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, bilişim teknolojileri alanındaki işe alım sürecini oyunlaştırdı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, özellikle yeni mezunlara yönelik açılacak IT ve analist pozisyonları ile staj programları özelinde tasarlanan Yapı Kredi Challenge isimli oyunda en iyi performans gösteren adaylar, staj veya işe alım sürecine dahil olma şansı yakalıyor.

30 Eylül'e kadar Yapı Kredi Challenge'a katılarak en yüksek puanı elde eden bir kişi ise MacBook Pro kazanıyor.

"360 derece" videonun ilk defa insan kaynakları kapsamında bir oyunda kullanıldığı Yapı Kredi Challenge’a LinkedIn, Facebook profili veya mail adresi ile kayıt olunabiliyor. Oyuncular, oryantasyon programının yapıldığı amfiden toplantı odalarına, restoranlardan spor salonuna kadar, Yapı Kredi Bankacılık Üssü’ndeki (YKBÜ) hayatı ve çalışma ortamını Yapı Kredi’ye başvurmadan önce sanal ortamda deneyimliyor.

Yayına girdiği ilk günden bu yana büyük ilgi gören Yapı Kredi Challenge’ın web sitesini şu ana kadar 38 farklı üniversiteden yaklaşık 2 bin 500 öğrenci ve mezun ziyaret etti.



Dijitalleşmeyi her alanda uygulama hedefi doğrultusunda insan kaynakları süreçlerini de dijital dünyaya uygun bir şekilde sürekli yenileyen Yapı Kredi’nin oyununa yapikredichallenge.com web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.



