Yapı Kredi Bankacılık Akademisi 10 yaşında

İSTANBUL (AA) - Kurulduğu ilk günden itibaren geleceği hedefleyerek kendini sürekli yenileyen Yapı Kredi Bankacılık Akademisi (YKBA) 10. yaşını kutluyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, YKBA 10. yaşını kutluyor. Kurulduğu ilk günden itibaren geleceği hedefleyerek kendini sürekli yenileyen YKBA, düzenlediği eğitimler, sertifika programları ve Akademi Zirvesi etkinlikleri ile Türkiye’de ve uluslararası arenada en iyi kurumsal üniversiteler arasında gösteriliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökmen Uçar, YKBA’nın kurulduğu 2008 yılından bu yana 9 milyon saatin üzerinde eğitim sunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye’nin ve finans sektörünün en değerli kurumları arasında yer alan Yapı Kredi’nin sürdürülebilir başarısını sağlayan unsurların başında insana verdiği değer geliyor. Bu anlayış doğrultusunda Yapı Kredili çalışma arkadaşlarımızın hem kişisel hem de kariyer gelişimlerini desteklemek ve sektörün en nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla kurulan Yapı Kredi Bankacılık Akademisi’nin bugün 10. yılını kutlamak bizler için büyük bir onur."



Uçar, YKBA'nin kurulduğu ilk günden bu yana liderlik kabiliyetine ve gerekli kişisel becerilere sahip, yüksek bir sosyal sorumluluk duygusu taşıyan, bankacılığa hakim, sürekli kendini güncelleyen, öğrenmeyi öğrenmiş Yapı Kredililerin yetişmesine katkıda bulunduğunu ifade ederek, kariyerine Yapı Kredi’de başlamış veya kariyerinin bir noktasında kendileriyle yolu kesişmiş herkesin, kurum kültürlerinde yer alan özgürlük, adalet, saygı, güven ve açıklık ilkelerini bir kez daha YKBA ile özümsediklerini kaydetti.

YKBA’da sundukları eğitimlerle 10 yılda 189 bin 774 kişiye ulaştıklarının bilgisini veren Uçar şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen sürede Avrupa’nın önde gelen kuruluşlarından IMD ve Insead ile iş birlikleri geliştirdik. Ana hissedarlarımız olan Koç Holding ve UniCredit ile birlikte yürüttüğümüz liderlik ve yetenek gelişim programlarının yanı sıra, Harvard Business School ve Koç Üniversitesi gibi sektörün önde gelen iş okulları ve üniversiteleriyle de birlikte çalışıyoruz. Tüm bu iş birlikleri kapsamında tasarlanan eğitim ve gelişim aktiviteleri ile çalışma arkadaşlarımızın liderlik gelişimlerini destekliyoruz. YKBA’nın iş hayatı ve akademik dünya arasında bir köprü kurma misyonuyla 2015 yılında MEF Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdiğimiz ön lisans programımız 2017 yılında 41 mezun verdi. Yine MEF Üniversitesi ile Yapı Kredililerin büyük veri analitiği konusunda uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Büyük Veri Analitiği yüksek lisans programı ise devam ediyor. Düzenlediğimiz Akademi Zirveleri ile dünyanın en saygın ekonomistlerini ve düşünürlerini ağırladık, yalnızca Yapı Kredililere değil sektöre de vizyon kattık."

Uçar, Yapı Kredi’nin, insanı odak noktasına alan teknolojilerini, süreçlerine entegre etme anlayışını YKBA’ya taşıdıklarını belirterek, dünyanın dijitalleşmesine ve yeni kuşakların beklentilerine uygun olarak YKBA’nın faaliyetlerini sürekli olarak güncellediğini ifade etti.

Bankalarında tüm alanların dijital dönüşümden geçtiğine dikkat çeken Uçar şunları kaydetti.

"YKBA da bu doğrultuda faaliyetlerini dijitalleştiriyor. Sınıf içi, e-öğrenme, işbaşı ve sosyal öğrenmeyi hibrid/karma bir model olarak ele alarak eğitimlerimizi yeniden şekillendirdik. Dijital dönüşüm stratejimizi bu temel üzerine kurduk. E-eğitim, mobil eğitimler, akademi içerisinde sunum yapan kişinin görüntü, ses ve bilgisayarındaki uygulamaların katılımcılara eş zamanlı olarak ulaştırılması esasına dayanan senkron sanal sınıf uygulamaları ile Türkiye’nin dört bir yanındaki Yapı Kredililere ulaşmayı başardık. Bu sistem ile yapılan canlı yayınlara şimdiye kadar 400 bin üzerinde katılım sağlandı. Ayrıca ykakademi.com.tr aracılığı ile gelişim kaynaklarımızı müşterilerimiz başta olmak üzere herkesin kullanımına açtık.



Önümüzdeki dönemde de dijital eğitim alanında kendimizi yenilemek için hem altyapı hem de içerik üretimine yönelik yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.

Sahip olduğumuz bilgi ve deneyimi YKBA ile yurt dışına taşıyabileceğimiz fırsatları da değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda ilk adımı, 2011 yılında faaliyetlerine başlayan Yapı Kredi Bankacılık Akademisi Azerbaycan ile attık. YKBA ile bankacılık sektörüne yeni değerler yetiştirmeye devam edeceğiz."