Yangın tüplerinin bakım ve dolumuna yeni standart

ANKARA (AA) - Yangın söndürme cihazlarının bakım ve dolumlarının yapıldığı iş yerlerine yönelik standartlar yeniden belirlendi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının TS 11827 İşyerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu tebliğle belirlenen standartlar, elde veya arabayla taşınabilen yangın söndürme cihazları için bakım, test ve dolum hizmeti veren iş yerlerinin yapısal özellik, işletmecilik, teknik donanım ve çalışanlarla ilgili genel kurallarını kapsıyor.

Buna göre, yangın söndürücülerin içindeki söndürme maddeleri 4. yılın sonunda yenilenerek, hidrostatik testleri yapılacak. Yangın söndürücüler ilk hizmete alındığında ve sonrasında yaklaşık 30 gün aralıklarla veya şartlar gerektirdiğinde daha sık sürelerle sahibi ya da sorumlusu tarafından periyodik muayeneden geçirilecek ve bu durum kayıt altına alınacak.

Yangın söndürücünün sahibi ya da sorumlusu, periyodik muayene sırasında olumsuz bir durumla karşılaşırsa, sözleşmeli olduğu veya ürünü satın aldığı iş yerine bilgi verecek. Söz konusu teçhizat, yılda bir kere ve yerinde bakıma tabi tutulacak.

Etiketi okunmayan söndürücüye dolum yapılmayacak

Üzerindeki imalatçı/ithalatçı etiketi okunmayan, silinmiş ve aşırı derecede korozyona uğramış veya ciddi hasar görmüş yangın söndürücülere dolum yapılmayacak. Bu cihazlara, halon gazı ve ozon tabakasını incelten maddeler doldurulamayacak.

Yangın söndürücülerin etiketinde, dolum ve hidrostatik test tarihlerinin yer alması zorunlu olacak. Cihazların takip eden muayene, bakım ve dolumlarında da etiketleri üzerlerinde kalacak ve bakım ile dolumu yapan firma, söndürücü üzerinde ayrı bir yere ilgili standarda göre kendi etiketini yapıştıracak.

İş yeri, verdiği dolum ve bakım hizmetinin sorumluluğunu üstlenerek yangın söndürme cihazlarını piyasaya sunacak. İş yerindeki sorumlunun en az meslek lisesi mezunu olması, onunla birlikte en az bir bakım ve dolum personelinin görev alması gerekecek.

Söz konusu tebliğ, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Muhabir: Ayşe Böcüoğlu Bodur