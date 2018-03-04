Yalıtımlı binalarda daire başına 2,4 bin liralık tasarruf

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan ölçümler, binalarda ısı yalıtımı yapılmasının ve ısı ölçüm cihazı kullanılmasının aile ekonomisine katkısının büyük olduğunu gösterdi.

Yalıtımı yapılan ve ısı ölçüm cihazı kullanılan evlerde 2012-2017 kış dönemlerinde yapılan ölçümler, ısınmaya beş yılda daire başına 2 bin 411 lira daha az harcama yapıldığını gözler önüne serdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk imzasıyla "Merkezi Isıtma Sistemlerinin Ve Isı Ölçüm Ekipmanlarının Verimlilik Potansiyelleri" adlı kitapçık yayımlandı.

Türkiye'deki her 100 dolardan 16'sının enerji için harcandığına dikkat çekilen kitapçıkta, Türkiye'de tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 35'inin binalardan kaynaklı olduğu, bu kapsamda binalardaki enerji verimliliğinin önemli olduğu vurgulandı.

Binaların dış duvarları, çatı ve zeminlerinin yalıtılması, pencerelere enerji verimli ikili veya üçlü yalıtım camı yapılması ve hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı kullanılmasıyla enerji tüketiminin yüzde 40 oranında azaltılmasının mümkün olabileceği belirtildi.

Kitapçıkta, ülke genelinde yaklaşık 350 bin bağımsız bölümde ısı sayacı, 175 bin bağımsız bölümde bir milyon 225 bin ısı ölçer kullanıldığı ve merkezi ısıtma sistemli bina sayısının 175 bin 877 olduğu (2007-2017 yıllarında) ifade edildi.

127 bloklu toplu konutta ısı araştırması

Kitapçıkta, ısı ölçüm ekipmanları kullanılarak elde edilen enerji tasarrufu potansiyelinin belirlenmesi amacıyla Ankara'daki yalıtımlı bir toplu konutta, ısı ölçüm ve gider paylaşım ekipmanları kullanılmadan önceki ve sistem kurulumu sonrasındaki doğalgaz tüketim bedelleri dikkate alınarak Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme çalışmasının sonuçlarına da yer verildi.

Buna göre, Ankara'da bulunan ve 2012 yılı sonrası tüketime bağlı ısı gider paylaşımı sistemini kullanmaya başlayan toplam alanı 337 bin 181 metrekare olan 127 blok ve 2 bin 823 bağımsız bölüme sahip yalıtımlı binalarda 2012- 2017 yılları kış dönemi (Ocak-Mayıs), ısı ölçüm cihazı tesisi öncesi ve sonrasındaki ısıtma enerji tüketimleri karşılaştırıldı.

Isı ölçüm ekipmanları bulunmayan yapıda, 2012 yılında doğalgaz tüketimi 3 milyon 66 bin 546 metreküp iken, sistemin işletmeye alındığı 2013 yılından itibaren doğalgaz tüketiminin ortalama yüzde 38 oranında düştüğü, 2017'de 2 milyon 27 bin 787 metreküp seviyesine indiği görüldü.

Araştırmada, ısı ölçüm ve gider paylaşım ekipmanları kullanan Ankara'daki yalıtımlı toplu konutta, 2012- 2017 yıllarını kapsayan 5 yılın Ocak-Mayıs ayları arasında, daire başına 2 bin 96 metreküp doğalgaz ile karşılığı 2 bin 411 lira 47 kuruş tasarruf edildiği gözlendi.

Kitapçıkta, sera gazı emisyonunun da yaklaşık yüzde 40 oranında azaltıldığı, ısıtma için ortalama yıllık metrekare başına 100 kilovat enerji tüketiminin, ısı ve sıcaklığın kontrol altına alınmasıyla yüzde 35 azaltılarak 52-68 kilovat seviyelerine indirildi, karbondioksit emisyonu ortalama yıllık metrekare başına 9 kilogram azaltılabildi.

Çevreye duyarlı binalar için enerjinin verimli tüketilmesi gerektiğine dikkat çekilen kitapçıkta, vatandaşlara ev satın alırken veya kiralarken, "Binanın yalıtımlı, pencerelerin ve doğramalarının enerji verimli, ısıtma için kullanılan kazan ve boruların yalıtımlı, binanın dış duvar iç yüzeyinde bakteri, küf, mantar gibi lekelerin olup olmadığını, binanın ısıtma, soğutma giderleri ile Enerji Kimlik Belgesi"ni sorgulamaları tavsiyesinde bulunuldu. ,