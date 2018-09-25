"Yalıtım, yangın güvenliğinde hayati rol oynuyor"

İSTANBUL (AA) - İzocam Genel Direktörü Levent Gökçe, yangın güvenliğinde yalıtımın hayati bir rol oynadığını belirterek, dış cephelerde, özellikle yüksek binalarda, giydirme cephe ve mantolamada mutlaka A1 sınıfı yanmaz ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.

Gökçe, Yangın Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yangın nedeniyle yaşanabilecek üzücü olayların önüne geçebilmek, can ve mal kaybı yaşanmasını önlemek için öncelikle binanın yangın güvenliğine sahip olması gerektiğini vurguladı.

Yangın güvenliği için Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te belirtilen yalıtım aşamalarına uyulmasının çok önemli olduğunu aktaran Gökçe, yangın güvenliğinde yalıtımın hayati hayati bir rol oynadığını, dış cephelerde, özellikle yüksek binalarda, giydirme cephe ve mantolamada mutlaka A1 sınıfı yanmaz ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

Gökçe, binalar inşa edilirken zeminden çatıya, duvardan döşemeye ve tesisata kadar uygulanan etkili yalıtım sistemleri ile hem yangın güvenliğinin sağlandığını hem de enerji tasarrufuna katkıda bulunulduğunu bildirdi.

Yalıtımsız bir binada yangın esnasında alevlerin bir anda arttığını, yalıtımında doğru malzemeler kullanılmış olan binanın tutuşmadığını ve duman yaymadığını belirten Gökçe, "Yangında en hayati konulardan biri olan binadaki kişilerin dumandan etkilenmesi engelleniyor. Yalıtım, yangından kaçış ve itfaiyenin yetişmesi süreçleri için daha uzun bir zaman kazandırıyor. İzocam, son dönemde geliştirdiği ürünlerde ısı ve ses yalıtımının yanı sıra yangın güvenliğine de odaklanıyor. Uygulanacak yalıtımda uzman bir firmadan destek alınmasının, doğru malzemenin doğru yerde kullanılmasının, sistem bütünlüğüne dikkat edilmesinin ve ürünlerin işine hakim ve donanımlı kişiler tarafından uygulanmasının çok önemli olduğunu vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.





- İzocam tarafından geliştirilen ürünler





Levent Gökçe, İzocam olarak, son dönemde geliştirdikleri ürünlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yangın güvenliği sağlayan, Ara Bölme Levhası (ABL) ve Ara Bölme Levhası R+ (ABL R+), Cephe Levhası, endüstriyel binalar için geliştirdiğimiz İzocam Endüstriyel Bina Levhası (EBL) ve İzocam Endüstriyel Bina Levhası R+ (EBL R+) ürünlerimizin hepsi A1 sınıfı yanmaz ürünler... ABL ürünümüzü hafif ara bölmelerde kullanılmak üzere geri dönüşümlü malzemeleri kullanarak geliştirdik. Farklı kalınlıklarda üretilebilen ürün, ara bölme duvarlarda, ısı, ses yalıtımı ve A1 yanmaz ürün olma özelliği sayesinde yangın güvenliği sağlıyor. Ayrıca, düşük ısı iletim katsayısı ile ABL R+ da farklı sıcaklık ve zamanlarda iklimlendirilen hacimler arasında daha enerji verimli ara duvarların teşkil edilmesini sağlıyor ve konforu artırıyor. Daha fazla ısıl konfor, sürdürülebilirlik ve kalite için geliştirdiğimiz İzocam Cephe Levhası ise bir yüzeyi siyah camtülü kaplı bir ürün ve giydirme cephe sistemlerde, cam, granit, mermer, alüminyum, ahşap ve benzeri cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılmak üzere geliştirildi. 35 mW/mK iletkenliğe sahip olarak tasarladığımız bu ürünle enerji verimliliği konusunda oldukça iddialıyız."

Gökçe, 2018'de, endüstriyel binalarda kullanılmak üzere yangın güvenliği sunan iki yeni ürün daha geliştirdiklerini, bunların İzocam Endüstriyel Bina Levhası (EBL) ve İzocam Endüstriyel Bina Levhası R+ (EBL R+) olduğunu bildirdi.



