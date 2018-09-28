Yağmurluk ve su geçirmez bot satışı arttı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada.com verilerine göre, yağmurluk satışları ağustos-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 artış gösterdi.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, soğuk ve yağmurlu sonbahar günlerinde su geçirmez özellikli ürünleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor. Yağmurluklar ve ayakkabılardan su geçirmez hoparlörlere kadar yüzlerce ürün, avantajlı fiyat ve taksit seçenekleriyle Hepsiburada'da müşterilere sunuluyor.

Bir anda bastıran yağmurlar, kendini şiddetli bir biçimde gösteren rüzgar ya da sıcaklık farklılıklarından en az seviyede etkilenmek için özellikle koruyuculuğu yüksek ve sıcak tutan ürünler, alışveriş listelerinde yer almaya başladı.

Hepsiburada, sonbaharın kendini göstermeye başladığı bugünlerde su geçirmez ve hava alma özelliğine sahip ayakkabılar, çantalar, pantolonlar, çoraplar ve yağmurluklar gibi birbirinden güzel ve fonksiyonel ürünleri indirim ve taksit avantajlarıyla sunuyor.

Şirketin verilerine göre, yağmurluk satışları ağustos-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 artış gösterdi. Bu yıl en çok 36 ila 45 yaş arasındaki erkekler yağmurluk alırken, en yüksek talep İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Muğla, Kocaeli, Konya ve Aydın'dan geldi.

Söz konusu dönemde su geçirmez botlara ilgi ise yüzde 47 artış gösterdi.



