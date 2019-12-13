Yağışlar GAP çiftçisine 'nefes' aldırdı

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'de ekilebilen tarım alanı bakımından Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alan, GAP'ın merkezi konumundaki Şanlıurfa'da, ülkenin mercimek üretiminin yüzde 36'sı, buğday üretiminin yüzde 10'u, arpa üretiminin yüzde 11'i gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 6 milyon 394 bin dekarda hububat tarımının yapıldığı kentte çiftçiler, ekim itibarıyla tohumlarını toprakla buluşturdu.

Ekim ayının yağışsız geçmesi nedeniyle endişeye kapılan çiftçilerin yüzü, kasım sonu ve aralıkta yağan yağmurlarla güldü.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda iklim değişikliğinin de etkisiyle zaman zaman kuraklık yaşandığını söyledi.

Bunun çiftçiyi ciddi anlamda endişelendirdiğini anlatan Çullu, şöyle konuştu:

"Bölgede geniş bir alan, doğal yağışlara bağlı, yağışlar gelmeyince ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Kasımda yağış olması gerekirken havalar sıcak geçti. Hatta bazı bölgelerde ağaçlar çiçek açtı. Kasım sonlarına doğru yağmur yağdı. Tohumlarını toprağa eken çiftçilerimiz derin bir nefes aldı. Bu yağışlar iyi oldu. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde yağışlar devam ediyor. Metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Şu ana kadar düşen yağışlar yeterli, hata biraz fazla oldu."

GAP bölgesinde yaz aylarında aşırı sıcaklıkların yaşandığını, toprağın tamamen kuruduğunu dile getiren Çullu, "Toprağa atılan tohumların azıcık da olsa nem görmesi gerekiyor ki filizlensin. Toprak kuru olunca ister istemez çiftçilerimiz ekim öncesi ve sonrası kendi imkanlarıyla sulama yapıyor. Aslında doğal yağışların olması en iyisi. Ürünün verimi için de bu çok önemli. Aralıktaki yağışlar önemli, bu ayda sürekli ve dengeli yağış olursa ürün verimine ciddi katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl çok umutluyuz"

Nokta Mahallesi'nde çiftçilik yapan Burhanettin Darga ise tarlalarını ekimde sürdüklerini, kasım itibarıyla yaklaşık 650 dönümde hububat ektiklerini dile getirdi.

Darga, "Yağmuru beklemeye başladık. Şükürler olsun yağmur da yağmaya başladı. İnşallah güzel gider ve ürünlerimize bir şey olmaz. Bu yıl ekimden ve ürün veriminden çok umutluyuz." diye konuştu.



