Yağışlar etkisini artıracak

ANKARA (AA) - Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde devam eden yağışların hafta sonuna kadar etkisini artırarak aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Akdeniz kesimlerinde yarın sağanak ve gök görültülü sağanak bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusunda ise cuma günü sağanak ve gök görültülü sağanak etkili olacak. Yağışların yarın Marmara'nın doğusu, Çanakkale'nin iç ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde, cuma günü ise Marmara'nın doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün akşam saatlerinde ara verecek yağışların, yarın öğle saatlerinde tekrar başlaması ve akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek cuma günü öğleden sonraki saatlere kadar aralıklı olarak kuvvetli sağanak ve gök görültülü sağanak şeklinde devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgarın İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da güney batı yönlerden kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca yağış alan bölgelerde zaman zaman yağışla birlikte kuvvetli rüzgar görünmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yarın iç ve doğu kesimlerde 3-6 derece artacağı öngörülürken cuma günü iç kesimlerde, cumartesi günü de doğu bölgelerde 3-6 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Muhabir: Mustafa Çalkaya