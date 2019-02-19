Yabancıya konut satışından 5,9 milyar dolarlık gelir

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Nevita International'ın araştırmasına göre geçen yıl ev alan yabancı konut başına ortalama 148,7 bin dolar öderken, yabancılara konut satışından elde edilen gelir 5,9 milyar dolara ulaştı.

Fuzul Grup'un yabancıya konut satış şirketi Nevita International'ın araştırmasına göre, yabancıya konut satışı, 2018'de önceki yıla göre yüzde 78,30 artarak 22 bin 234'ten 39 bin 663'e yükseldi.

Geçen yıl Türkiye'den ev alan yabancı, konut başına ortalama 148,7 bin dolar ödedi. 2018'de Türkiye'den 39 bin 663 konut edinen ödediği toplam rakam ise 5,9 milyar dolar oldu.

Yabancıya satıştan geçen yıl 4,6 milyar dolar gelir elde edildiği düşünüldüğünde, bu alanda artış oranı adetsel artışın altında, yüzde 28,3'te kaldı. Yabancıya satış adedi 2013'te 12 bin 181 iken 2014'te 18 bin 959, 2015'te 22 bin 830, 2016'da 18 bin 189, 2017'de 22 bin 234 adet olarak gerçekleşti.





- "Ortalama satış rakamı düşüyor, toplam gelir artıyor"





Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı ve Fuzul Grup Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Akbal, geçen yıl 2017'ye göre adetsel bazda yüzde 78,3 artış olmasına rağmen, dolar geliri açısından benzer yükselişi göremediklerini söyledi.

Akbal, 2013'te 250 bin dolar olan yabancıların Türkiye'den aldıkları konut başına ödedikleri rakamın 2014'te 228 bin dolara, 2015'te 182 bin dolara düştüğünü, 2016'da tekrar 213 bin dolara yükseldiğini aktardı.

Söz konusu rakamın sonraki yıllarda düşerek 2017'de 206 bin dolara, 2018'de ise 148 bin dolara gerilediğini anlatan Akbal, ancak geçen yıldaki düşüşte döviz kurundaki yükselişin de etkili olduğunu vurguladı.





- "İngiltere ve İspanya'nın ensesinde olacağız"





Akbal, Türkiye'nin, yabancıya konut satışında son yıllarda hızlı bir ivme yakaladığının altını çizerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 3 yıldır artan konut satış rakamı bu yıla da çok iyi başladı. Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artışla 3 bin 168 adede ulaştı. Söz konusu rakam, tarihin en iyi ocak ayı rakamı oldu. Bu sene yabancıya konut satış adedi 50 bini geçer. İspanya ve İngiltere'de 100 bin konut yabancıya satılıyor. Bir yıl öncesine kadar çeyreği kadar konutu yabancıya satardık, bu sene yarıyı aşmış olacağız. Bir kaç yıla enselerinde oluruz."





- "Yurt dışında yeni ofisler açacağız"





Akbal, konut satışında adet artışı kadar değer yükselişi de yakalamak için daha nitelikli alım yapan yabancıları Türkiye'ye getirmek konusunda çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını ve yurt dışı ofis açılışlarına ağırlık vereceklerini aktardı.

Ürdün ve Suudi Arabistan noktalarına bu yıl Dubai ve Londra'yı da ekleyeceklerini dile getiren Akbal, "Akabinde Katar ve Çin radarımızda, keza Endonezya, Malezya coğrafyası da hedefimizde." diye konuştu. Akbal, geçen yıl yabancılara 300 milyon liralık ev sattıklarını kaydederek, söz konusu rakamı bu yıl 500 milyon liraya, 2023'te de 5 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.