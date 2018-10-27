'Yabancılara konut satışında 9 ayda 2017'yi solladık'

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, yılın 9 ayında yabancılara satılan konut sayısının 24 bin 155'e ulaştığını belirterek, "Geçen yılın tamamında 22 bin 200'den fazla konut satıldığını düşünürsek şimdiden bu rakamın yaklaşık 2 bin adet üzerine çıkmışız." dedi.

Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın 9 ayında yabancılara konut satışının 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 58,5 artışla 24 bin 155'e ulaştığını söyledi.

Geçen yılın tamamında 22 bin 200'den fazla konut satıldığını anımsatan Taş, şimdiden bu rakamın yaklaşık 2 bin adet üzerine çıkıldığını, yıl sonu hedefinin 30 bin olduğunu aktardı.

Taş, yabancılara en çok konut satışının İstanbul'da yapıldığını, bu şehri Antalya, Bursa, Ankara ve Yalova'nın takip ettiğini kaydetti.

Yükselen döviz kuruna bağlı olarak gurbetçilerin de son dönemde konut alımına ciddi ilgi gösterdiğini dile getiren Taş, "Gurbetçiler, alımlarında genellikle kendi memleketlerini tercih etseler de döviz kuru avantajı ile büyük şehirlerden getirisi yüksek projelere de yüksek ilgi göstermeye başladılar. Bu yüzden markalı konut üreticileri büyük şehirlerdeki projelerini Avrupa'da Türklerin yoğun yaşadığı şehirlerde görücüye çıkarmaya başladı." dedi.

"Gurbetçilerden ciddi ilgi görüyoruz"

Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, dolar ve avrodaki yükseliş sonrası gurbetçilerin ve yabancıların Türkiye'deki markalı konut projelerine ilgisinin artmasından bahsederek, Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerine yabancıların ve gurbetçilerin ilgisinin artığını söyledi.

Babacan, "Son dönemde yurt dışında yaşayıp çalışan vatandaşlarımız konut alımı ve gayrimenkule yatırım konusunda istekli görünüyorlar. Çok ciddi bir gurbetçi ilgisinden söz edebiliriz." dedi.

Gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerden ciddi bir taleple karşı karşıya olduklarını aktaran Babacan, özellikle Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Belçika ve Avusturya gibi ülkelerde yaşayan gurbetçilerin öne çıktığını bildirdi.

Babacan, gurbetçilerin 1+1'den 4+1'e kadar tüm daire tiplerinden konut aldığını belirterek, markalı konut projelerinin daha çok tercih edildiğini aktardı.

Büyük şehirlerin gurbetçiler tarafından ciddi ilgi gördüğünü dile getiren Babacan, "Özellikle erişilebilir fiyatlarıyla Beylikdüzü gurbetçilerin tercih ettiği bölgelerin başında geliyor. Küçükçekmece E-5 üzerinde Atatürk Havalimanı karşısındaki projemize de gurbetçilerin ilgisi çok yüksek, lokasyon olarak bu bölge de gurbetçilerin ilk sıradaki tercihleri arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Gurbetçinin ticari ünitelere ilgisi ciddi artışta

Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı ve Fuzul Grup Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Akbal, son dönemde kurun yükselmesinin gelirlerindeki artış nedeniyle gurbetçilerin Türkiye'de ticari gayrimenkullere ve konutlara ilgisinin arttığını söyledi.

Son yıllarda ticari ünitelere ilgilerinin konuta nazaran daha çok arttığını dile getiren Akbal, en çok Almanya, Fransa, İsveç ve Danimarka'daki gurbetçilerin genelde 500 bin lira ila 700 bin lira arasında harcamada bulunarak gayrimenkul yatırımı yaptığını ifade etti.

Akbal, yılın 9 ayında yabancılara konut satışında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldığını kaydederek, "Bunda ülkemizdeki gayrimenkullerinin cazibesinin daha geniş coğrafyalarda fark edilmesinin etkisi büyük. Ayrıca vatandaşlık teşvikinin 250 bin dolara çekilmesi de satış rakamlarında hissedilmeye başlandı. Bu tabi daha başlangıç." yorumunu yaptı.

İspanya'nın son 2 yılda her 9 konuttan birini yabancıya sattığını, Türkiye'de bu oranın 65'te bir olduğunu anlatan Akbal, "Yol almamız gereken önemli bir mesafe var ama hızla ilerlediğimiz bir gerçek. Daha da hızlı olmak için tapu şartıyla verilen vatandaşlık hakkının satış vaadi sözleşmesi ile verilmesi sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Nef Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik, kısa süre önce Berlin'de gurbetçilere özel düzenlenen Roadshow'da 12 milyon liralık satış gerçekleştirdiklerini belirterek, gurbetçilerin ilgisinin geçmiş yıllara nazaran daha yüksek olduğunu söyledi.

Çelik, yükselen döviz kurunun yanı sıra avantajlı kampanyaların da satışta etkisi olduğunu bildirdi.