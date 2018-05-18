Yabancılar 15 yılda 42 milyar dolarlık konut aldı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Fuzul Grup tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri baz alınarak hazırlanan "Yabancılara Konut Satışından Elde Edilen Gelir" başlıklı rapora göre, yabancılar, 2003-2017 döneminde Türkiye'den yaklaşık 42 milyar dolarlık gayrimenkul satın aldı.

Rapora göre, yabancılara konut satışından elde edilen gelirin özellikle 2013'te yürürlüğe giren mütekabiliyet yasası sonrası artması dikkati çekti.

2003'te 998 milyon dolar olan yabancıya konut satışından elde edilen gelir, 2004'te 1 milyar 343 milyon dolara, 2005'te de 1 milyar 841 milyon dolara yükseldi.

Yabancılara konut satışından elde edilen gelir 2006'da 2 milyar doları aştı. 2006'da 2 milyar 922 milyon dolar olan gelir, 2007'de 2 milyar 926 milyon dolar ve 2008'de 2 milyar 937 milyon dolara yükseldi. Söz konusu rakam, 2009'da ise 1 milyar 782 milyon dolara düştü.

2009'un ardından tekrar yükselişe geçen yabancıya konut satışı, 2010'da 2 milyar 494 milyon dolar, 2011'de 2 milyar 13 milyon dolar, 2012'de 2 milyar 636 milyon dolarlık gelire ulaştı.





- Yıl sonunda 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor





Mütekabiliyet yasası ile birlikte 2013'ten itibaren yabancıya konut satışından elde edilen gelir her geçen yıl arttı. 2013'te 3 milyar 49 milyon dolar, 2014'te 4 milyar 321 milyon dolar, 2015'te 4 milyar 156 milyon dolar, 2016'da 3 milyar 890 milyon dolar ve 2017'de 4 milyar 643 milyon dolarlık gelir elde edildi.

Böylece 2003-2017 döneminde yabancılara konut satışından elde edilen gelir toplamda 41 milyar 951 milyon dolar oldu.

2018'e iyi bir giriş yapan yabancıya konut satışının, yılın ilk 3 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 20 artması, döviz kurundaki yükseliş ve yabancılara gayrimenkul alımında vatandaşlık imkanı tanıyan 1 milyon dolarlık alt sınırın 300 bin dolara düşürülmesi gibi etkenlerle 2018 sonunda toplam 50 milyar dolarlık gelire ulaşması bekleniyor.





- "Yabancılara 5 yılda 99 bin 691 adet konut satıldı"





Fuzul Grup tarafından sadece yabancıya satış için kurulan Nevita International'ın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancıların mütekabiliyetten sonra, 2013 yılının başından bu yana, 5 yılda 99 bin 691 adet konut satın aldığını belirterek, yıllık trende bakıldığında son dönemde güzel artışlar yaşandığını kaydetti.

Akbal, özellikle bu yılın ilk 3 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 20'lik artışın söz konusu olduğunu ifade ederek, satış adedi az gibi görünse de yabancılara gayrimenkul alımında vatandaşlık imkanı tanıyan 1 milyon dolarlık alt sınırın 300 bin dolara düşürülmesinin satışlarda ciddi artış sağlayacağını söyledi.

Yabancıların, Türkiye'den konut alım alışkanlıklarına bakıldığında, ağırlıklı olarak 100 bin dolar ila 300 bin dolar civarında bir yatırım aralığını tercih ettiklerini belirten Akbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dolayısıyla bu şartın esnetilerek 300 bin dolara indirilmesi, hem emlak sektörüne hem de Türkiye ekonomisine çok ciddi katkı yapar. Nitekim ABD'ye baktığımızda geçen yıl yabancılara 284 bin adet konut satıldığını ve yabancıların bunun karşılığında ABD'ye 153 milyar dolar ödediğini görüyoruz. İspanya'da ise 2017'de yabancıya satılan konut adedi 50 bindi. İspanya'da yılda satılan konut adedi ise 457 bin. Yani her 10 konuttan birini yabancıya satıyorlar. ABD ise her 20 konuttan birini yabancıya satıyor. Biz ise 65 konuttan birini satabiliyoruz. Bunun karşılığında 4,6 milyar dolar kazanıyoruz. Bu rakamları geliştirmek için özel sektörün de, kamunun da elbette yapacak çok şeyi var."

Son 15 yılda ve 2018'in ilk 2 ayında yabancılara gayrimenkul satışından elde edilen gelir şöyle:

Yıl Gelir (milyon dolar) 2003 998 2004 1.343 2005 1.841 2006 2.922 2007 2.926 2008 2.937 2009 1.782 2010 2.494 2011 2.013 2012 2.636 2013 3.049 2014 4.321 2015 4.156 2016 3.890 2017 4.643 TOPLAM 41.951 2018 (İlk 2 ay) 733 TOPLAM 42.684



