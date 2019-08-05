Yabancı havacılık öğrencileri Türkiye'yi tanıyor

ANKARA (AA) - Uluslararası Hava Öğrenci Mübadelesi (IACE) Programı'na, Türk Hava Kurumu (THK) organizasyonuyla katılan yabancı öğrenciler, Türkiye'yi tanıma fırsatı buluyor.

THK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl Uluslararası Havacılık Federasyonuna (FAI) üye ülkelerden öğrencilerin katıldığı programın, 23 Temmuz'da başlayan Türkiye organizasyonu 7 Ağustos'a kadar sürecek.

Türkiye programına, İngiltere, Hong Kong ve Almanya’dan katılan 9 öğrenci, İstanbul’da Atatürk Havalimanı, Yeşilköy Hava Müzesi, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı gibi tarihi ve turistik bölgeleri gezmenin yanı sıra Eskişehir’de THK İnönü Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde planör uçuşu, yamaç paraşütü, yelken kanat ve tandem uçuşu gerçekleştirdi.

Model uçak simülatörünü kullanacak olan öğrenciler, Eskişehir 1. Ana Jet Üssü’nü de ziyaret edecek.

Öğrenciler, başkentte de Anıtkabir, Kurtuluş Savaşı Müzesi, 11. Ana Jet Üssü, THK Üniversitesi, THK Uçuş Akademisi ve THK Müze ve Paraşüt Kulesi’ni görme imkanı bulacak.

Türk gençlerine de yönelik farklı ülkeleri ve kültürleri tanıma fırsatı sunan programa internet üzerinden başvuru yapılabiliyor. IACE 2020 yılı Uluslararası Hava Öğrenci Mübadelesi etkinliğine katılmak isteyen öğrenciler, aralık ayında www.thk.org.tr internet sitesinde yapılacak duyurunun ardından THK şubeleri aracılığıyla başvuru yapabilecek.