"Wonderland Eurasia'nın 5 milyon turist getirmesini bekliyoruz"

ANKARA (AA) - Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Genel Sekreteri Ahmet Keykan, Avrupa ve Asya'nın en büyük tema parkı olan Wonderland Eurasia'nın Ankara turizmine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Parkın, kente yerli ve yabancı olmak üzere yıllık 5 milyon turisti getirmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Avrupa ve Asya'nın en büyük tema parkı olan Wonderland Eurasia'nın da bu kapsamda Ankara turizmine büyük katkı sağlayacağına dikkati çeken Keykan, şunları kaydetti:
"Wonderland Eurasia, başkentin turizmde hak ettiği yere gelmesine destek olacak önemli bir yatırım. Dünya standartları üstünde hizmet veren bu tema parkın, aynı zamanda İç Anadolu turizmine de büyük katkı sağlayacak. Bu noktada parkın, kente yerli ve yabancı olmak üzere yıllık 5 milyon turisti getirmesini bekliyoruz."